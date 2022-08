Osvojio je pet Liga šampiona, ali on nije veliki igrač? Legenda Liverpula isprozivala Kazemira

Novi igrač Mančester junajteda dobio je prve kritike taman što je stigao u Englesku.

Izvor: Profimedia

Fudbaleri Mančester junajteda odigrali su daleko najbolju utakmicu u novoj sezoni i na fenomenalan način uspjeli da savladaju Liverpul u derbiju Premijer lige (2:1). Ekipa Erika ten Haga pokazala je Jirgenu Klopu koliko njegov tim na početku sezone ima mana, ali nisu samo igrači koji su nastupili na "Old Trafordu" bili u centru pažnje.

Tamo je bio i Brazilac Kazemiro, novi igrač Mančester junajteda, koji se pred početak utakmice predstavio navijačima na terenu "Teatra snova". A upravo njega je žestoko isprozivao Grejem Sunes.

Nekadašnji legendarni fudbaler Liverpula i reprezentacije Engleske, kao i trener brojnih klubova Premijer lige, uputio je oštre riječi Kazemiru, osvajaču pet Liga šampiona u dresu Real Madrida.

Sunes vjeruje da Kazemiro zapravo nije nikakav veliki igrač, a naročito ne igrač koji bi mogao da košta 80.000.000 evra, koliko su "crveni đavoli" i platili za njega.

"Kazemiro je igrao sa velikim igračima, a on nije veliki igrač, niti je to ikada bio. Ima 30 godina i košta 80 miliona evra, to je preveliki novac", rekao je Sunes za "Talksport".

Legenda Liverpula nije imala problem da nastavi u negativnom tonu u novom igraču Junajteda.

"On će pomoći Junajtedu da postane čvršći na sredini terena, ali nema dobar domet u pas igri, ne vjerujem da će činiti druge boljim u igri. Real Madrid i sredina terena koju je imao je bila puna pravih fudbalskih tipova. Kazemiro je imao sreće da igra pored njih. Nikada nisam imao posebnu želju njega da gledam kako igra. Za razliku od, recimo, Benzeme", poručio je Sunes.