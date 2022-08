Ne znam da li bi Hičkok ovo izrežirao! Jakirović nakon najbolnijeg poraza Zrinjskog: Preponosni smo na sve urađeno!

Trener Zrinjskog obratio se medijima odmah poslije utakmice.

Izvor: HŠK Zrinjski

Fudbaleri Zrinjskog nisu uspjeli da ispišu istoriju bh. fudbala i plasiraju se u grupnu fazu Konferencijske lige.

Od tog podviga Mostarce je dijelilo samo nekoliko sekundi, isticao je drugi produžetak, a onda je Venecuelanac Erik Ramirez prvo odveo meč u penal-lutriju, koja je odlučena tek u sedmoj seriji.

Ne znam uopšte da li bi Hičkok izrežirao ovakvu utakmicu – rekao je trener Mostaraca Sergej Jakirović na konferenciji za novinare.

"Zato je fudbal najljepša igra na svijetu, puna emocija, puna preokreta, na kraju može da se kaže da nismo imali sreće. Međutim, ponosan sam na igrače koji su igrali. Hvala svim našim navijačima koji su došli, idemo dalje... Dobro smo se pripremili za Slovan, znali smo da će igrati u sistemu 3-4-3. Čekali smo njihovu grešku odbrane, dočekali smo je preko Ćužea. U prvom poluvremenu je trebalo da postignemo 2-3 gola, mogao je i Slovan. Međutim, sve je išlo kako treba. Jedino je problem bio što smo morali da promijenimo tri igrača prinudno, zbog povreda", rekao je Jakirović, istakavši da je razočaranje veliko.

"Razočarani smo i teško je, ali sam rekao igračima da su i najbolji igrači na svijetu promašivali penale. To se događa, pogotovo nakon 120 minuta nevjerovatne energije, trčanja po terenu, presinga, svega što se izdogađalo... Idemo dalje, čekaju nas nove utakmice, čeka nas prvenstvo, ali smo preponosni šta smo napravili u Evropi ove sezone. Sve je ovo bilo lijepo, željeli smo grupnu fazu zato što to niko do sad nije napravio u Bosni i Hercegovini, ali izgleda da ćemo morati još sačekati."

Izvor: HŠK Zrinjski

Pomenuti Ramirez je tokom prošle sezone nastupao za Dinamo Kijev i Sporting Hihon, a uspio je samo jednom da se upiše u strijelce – u dresu ukrajinskog kluba, 11. avgusta prošle godine, protiv Minaja.

Od tada, pa sve do sinoć, trajao je golgeterski post...

"Znam da je Ramirez u golgeterskoj krizi, da nije dugo dao gol. Znali smo da će od početka igrati i Grin i Šaponjić, za sve se pripremate. Ramirezu moram da čestitam, pogotovo na drugom golu, tako važan, u posljednjoj sekundi pogoditi "makazicama", mogu samo da čestitam na fantastičnom potezu", rekao je Jakirović.

Slovan - Zrinjski, penali Izvor: HŠK Zrinjski

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!