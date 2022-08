Mendeš "kopa" na sve strane da izvuče Ronalda: Menadžer smislio novi plan

Da li je ovo rješenje da Portugalac konačno ode iz Junajteda?

Izvor: Profimedia

Kristijano Ronaldo ponuđen je Napoliju, objavio je "Skaj sports". Italijanski klub tako je postao najnoviji sa kojim se portugalski veteran dovodi u vezu, jer se ne miri sa ostankom u Mančester junajtedu.

"Mendeš se naporno trudi da nađe Ronaldu rješenje koje želi - da igra u Ligi šampiona. Isto tako, on pokušava i da pronađe način da Junajted dobije šta hoće - napadača koji bi zamijenio Kristijana", objavio je Skaj Sports.

Prema tim informacijama, Mendeš je ponudio Napoliju da dobije Ronalda, a da zauzvrat dopusti Junajtedu da kupi napadača italijanskog kluba Viktora Osimena (23). "Skaj sports" saznaje da na Old Trafordu veoma cijene kako igra Nigerijac i da bi voljeli da ga vide u svom dresu. Ipak, postoji nedoumica oko toga da li Junajted može da plati svotu koju Napoli traži za svog centarfora. Osimen je u ovom trenutku procijenjen na 65 miliona evra, ali je izvesno da ga gazda kluba Aurelio De Laurentis ne bi pustio za manje od 100 miliona.

Za sada je i dalje sigurno samo to da Kristijano želi da ode sa Old Traforda poslije godinu dana. U prošlom kolu, u derbiju protiv Liverpula, igrao je samo u posljednjih pet minuta i sigurno nije zadovoljan svojom ulogom, a ni time što mora da učestvuje u grupnoj fazi Lige Evrope ako ostane među "crvenim đavolima". Na žrijebu za to takmičenje u petak, ekipa Erika Ten Haga izvučena je u grupu sa Šerifom iz Tiraspolja, Omonijom i Real Sosijedadom.

A Kristijano neće da igra u takvoj konkurenciji, već na najvećoj sceni - u Ligi šampiona.