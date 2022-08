Ronaldo prelazi u Dortmund? Stigla i reakcija iz Njemačke: "Na prvi pogled zvuči kao divna ideja, ali..."

Stigla je poruka iz Njemačke o transferu Portugalca...

Kristijano Romnaldo u Dormundu. To je transfer o kom se najviše priča u posljednjih nekoliko dana. Nije tajna da portugalski fudbaler želi da ode iz Mančester junajteda, navodno hoće u Borusiju.

Zbog svega toga oglasio se izvršni direktor "milionera" Hans-Joakim Vacke. Reagovao je na spekulacije o dolasku Kristijana i prema njegovim riječima do toga neće doći. Interesovanje ne postoji.

"Na prvi pogled spoj Ronalda i Dortmunda zvuči kao divna ideja. Volim ga kao igrača, jedan je od najboljih u istoriji ovog sporta. Problem je što nije bilo nikakvih kontakata sa njim, tako da nema ni transfera", rekao je Vacke.

Koliko sve to ima uticaj na finansije kluba i kako i ovakve informacije mogu da pomognu govori i jedan zanimljiv podatak sa njemačke berze. "Bild" je prenio da su akcije Borusije porasle za 2,3 odsto od momenta kada je počelo da se priča o prelasku Ronalda.

Za to vrijeme Mančester traži pojačanja po hitnom postupku. Dovode Kazemira iz Real Madrida, traže Entonija iz Ajaksa i to nije sve. Jasno je da su im novi igrači neophodni, pošto se poslije dva kola nalaze na posljednjem mjestu u Premijer ligi. Čeka ih derbi na "Old Trafordu" sa Liverpulom i navijači "crvenih đavola" su u strahu od tog meča, mada ni ekipi Jirgena Klopa nije dobro krenulo pošto su upisali dva remija na startu sezone.

