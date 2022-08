Kristijano je pao najniže - udario autističnog dječaka (14): Pobjesnio poslije poraza, sada se oglasila i policija!

Kristijano Ronaldo je izgubio živce poslije poraza, a sada se o tome oglasila i policija.

Izvor: IZVOR: TWITTER/@SKYSPORTSPL/@C7WORLD/PRINTSCREEN

Pravi skandal desio se u Engleskoj, pošto je policija zvanično izdala saopštenje u kojem je saopšteno da je Kristijano Ronaldo javno opomenut zbog udaranja 14-godišnjaka. Na snimcima sa sigurnosnih kamera se vidi kako Kristijano Ronaldo razbija telefon 14-godišnjeg autističnog dječaka poslije poraza od Evertona prošle sezone.

Kako navodi "Dejli mejl" 37-godišnji Portugalac je bijesan nakon poraza na "Gudisonu" izletio sa terena, a u bijesu je izbio telefon iz ruke dječaku. Zbog toga je opomenut od strane policije, a dečaku se kasnije izvinio.

"Možemo da potvrdimo da je 37-godišnji muškarac dobrovoljno saslušan zbog toga što je optužen za napad. Optužba se odnosi na incident nakon meča Evertona i Mančester junatjeda na "Gudison parku" u nedjelju 9. aprila", navedeno je u zvaničnom obraćanju engleske policije.

Sara Keli majka dječaka po imenu Džejkob Harding tvrdi da je to bio prvi dolazak njenog sina na meč Evertona i da je "uništen" nakon susreta sa Ronaldom. Takođe je otkrila da je njen sin ostao sa modricom na ruci nakon što mu je Ronaldo izbio telefon iz ruke. Sve se desilo jer je dječak pokušavao da telefonom snimi povrijeđenu nogu portugalskog napadača.

"Bili smo pored tunela kuda su oni prolazili i moj sin ih je snimao. Spustio je telefon jer je Ronaldu noga krvarila. Ronaldo je bio u užasnom, užasnom raspoloženju i izbio je mom sinu telefon iz ruke i nastavio da hoda", rekla je ona.

Mališanova majka je istakla da se jako potresla poslije svega, a da je njen sin tek kada je stigao kući shvatio šta se desilo.

"Može da se vidi modrica koja mu je ostala. Ja sam plakala i bila u šoku, a Džejkob je bio u totalnom štoku. On je autističan i ima dispraksiju, tako da sve dok nismo stigli kući nije shvatio šta se desilo. On je autistični dječak koga je napao fudbaler, tako ja to vidim kao majka", otkrila je ona.

Ronaldo je odmah poslije meča na instagramu izdao zvanično saopštenje i izvinjenje.

"Nikada nije lako nositi se sa emocijama u teškim trenucima kao sada. Bez obzira na sve moramo biti strpljivi i imati poštovanja, moramo biti primjer mladima koji vole igru. Želio bih da se izvinim i da te, ako je to moguće, pozovem na utakmicu na "Old Trafordu"", napisao je tada Kristijano.

Ipak dječak je poslije svega rekao da "ne želi više nikada da vidi" Ronalda i odbio je taj poziv.