Junajted sprema Ronaldu najveće poniženje u životu! Ako se ovo desi - Evropu će "zatresti" fudbalski zemljotres!

Kristijano Ronaldo bi mogao da dobije raskid ugovora i to na zahtjev Mančester junajteda.

Izvor: Profimedia

Kristijano Ronaldo je ovog ljeta pošteno namučio Mančester junajted. Nije došao na pripreme, zahtijevao je transfer, pa onda i novi ugobor kad su ga svi redom odbili, dok iz odnosa sa Erikom ten Hagom deluje da uopšte nisu "kliknuli" i da vjerovatno i nikada neće.

Zbog svega toga Ten Hag mora da "presiječe" kako bi se Mančester junajted vratio na pravi put, a jedan od načina je upravo rastanak sa Ronaldom, pa makar i "na silu".

Dobro upućeni britanski "Skaj Sports" prenosi da Mančester junajted najozbiljnije razmišlja o raskidu ugovora, posebno nakon što se ružno ponio u prva dva meča nove sezone i time kvario atmosferu u timu. Prvo je coktao na klupi za rezerve u duelu sa Brajtonom (1:2), da bi potom odigrao čitav susret sa Brentfordom (0:4) i potom ga napustio bez pozdrava sa Ten Hagom, dok nije smio da pogleda ni navijače.

Svi u klubu sada misle da Kristijano Ronaldo samo kvari atmosferu na "Old Trafordu" i da će najbezbolnije po sve biti ako raskinu ugovor, s tim da bi to ozbiljno poljuljalo njegovu reputaciju, čak iako je htio to da dobije.

"Prosto je nemoguće da se o meni ne priča barem jedan dan. Inače ne biste zaradili novac. Znate da nećete dobiti pažnju ako ne napišete laži. Nastavite, možda nekad i pogodite", napisao je Kristijano Ronaldo dok je ovog ljeta pokušavao da zataška istinu o odlasku iz Junajteda ovog ljeta.

Jedini problem je što će Junajted morati da mu isplati ugovor do posljednjeg dinara, što nisu željeli da urade, međutim možda na kraju budu primorani kako bi mogli da pritisnu dugme reset.

Kristijano Ronaldo ima 38 godina i ove sezone još nije postigao gol.

