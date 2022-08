Ronaldo bez pozdrava prošao pored njega! Menadžer Junajteda podigao ton: Potrebni su mi bolji igrači!

Menadžer Mančester junajteda obratio se javnosti nakon što je Kristijano Ronaldo prošao pored njega nakon katastrofalnog poraza (0:4) na gostovanju Brentfordu.

Mančester junajted je ponižen na gostovanju Brentfordu (0:4) i nakon drugog poraza u isto toliko mečeva ove sezone jasno je da na Old Trafordu i dalje stvari ne štimaju (najblaže rečeno). Novi menadžer "crvenih đavola" Erik Ten Hag vratio je za današnji meč u startnu postavu Kristijana Ronalda, a Portugalac je napravio kiks prije prvog gola protivnika, kao uvod u košmarno veče za navijače uzdrmanog velikana.

Nakon utakmice, Portugalac je otišao u svlačionicu pored Ten Haga i nisu razmijenili ni pogled, ni pozdrav, čemu se na Ostrvu pridala pažnja, kao znak da ipak nije "kliknulo" između novog menadžera i najveće zvijezde tima.

U razgovoru sa novinarima Ten Hag nije pričao o tom detalju, ali jeste o svemu ostalom što nije dobro – lošoj igri, izgubljenom samopouzdanju, potrebi za novim igračima, katastrofalnim individualnim greškama koje nisu dopustive ni na mnogo nižem nivou od najatraktivnije lige na svijetu...

"Teško mi je. Uvijek je iznenađenje kada počnete tako utakmicu. Za 35 minuta primili smo četiri gola. To nije moguće. Ovaj tim mora da preuzme odgovornost. Žao mi je navijača koji su uradili sve da nas podrže, a iznevjerili smo ih. Ovo su dobri igrači i moraju da preuzmu odgovornost na terenu kao tim i kao pojedinci. To nismo uradili danas", rekao je Ten Hag poslije meča.

"Tražio sam od njih da igraju sa vjerom u sebe i da preuzmu odgovornost za svoj nastup i to nisu uradili. Moraćemo da radimo na tome. To možemo da prebrodimo samo ako se držimo zajedno i radimo naporno. Morate da iznesete i vjeru na teren, da vjerujete u sebe i u tim", dodao je Holanđanin.

Ten Hag je naglasio da ne bježi od sopstvene odgovornosti i da preuzima svoj dio krivice za katastrofu koju su navijači teško podnijeli.

"Ne shvatite me pogrešno, menadžer je takođe odgovoran. On ima najveću odgovornost i to preuzimam na sebe. I radićemo na tome. Hoću da im ulijem vjeru, ali moraju da to urade i sami. Prva dva gola smo primili poslije individualnih grešaka. To ne smije da se događa na ovom nivou. Moramo da izvučemo pouke iz toga. Morate da se držite plana i da nastavite dalje. Greške su dio fudbala", balansirao je između kritike i pravdanja Holanđanin.

Ten Hag je na poluvremenu pokušao da nešto promijeni nizom izmjena. Uveo je u igru Rafaela Varana, Tajrela Malasiju i Skota Mektominija, a izveo je Lisandra Martineza, Luka Šoa i Freda. Ipak, rezultat je ostao isti i Junajtedov poraz nije postao blaži.

"Uradio sam to da bih uveo tri svježa igrača. Pri rezultatu 0-4 mogao sam da promijenim i preostalih osam igrača", poručio je on.

Dok odbrana Junajteda posrće na startu sezone, mnogi zamjeraju da u njoj igra prenizak štoper Lisandro Martinez, visok 175 centimetara.

"Ne mislim da je to problem što smo primili četiri gola. Problem sam naveo – individualne greške. Kao tim smo u teškom procesu. Naravno da smo očekivali drugačiji početak sezone, ali ono što se događalo prošle sezone je nastavljeno ove i moramo to da promijenimo veoma brzo. Potrebni su nam novi igrači, kvalitetni igrači i i radimo na tome. Moraćemo da ostvarimo veći standard igre nego što smo prikazali danas", rekao je on.

Sudeći prema do sada viđenom, naredni meč mogao bi da bude još komplikovaniji od prethodnih poraza protiv Brajtona i Brentforda, jer 22. avgusta na Old Traford dolazi najveći rival – Liverpul.

