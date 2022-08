Lalatović bijesan nakon Leotara: Sve igrače treba otjerati iz kluba, sve treba ukinuti - ni platu nam ne trebaju dati!

Nenad Lalatović je imao šta reći svojim igračima.

Fudbaleri Borca su danas, na stadionu u Mlakvama, poraženi od ekipe Leotara rezultatom 0:1. Za razliku od pomoćnog trenera Dragana Šarca koji je ostao miran nakon utakmice, Nenad Lalatović imao je šta reći svojim igračima.

"Ne znam više šta da kažem. Ponovo nismo iskoristili mnoge zicere, iz našeg posjeda smo primili gol. Po ko zna koji put nismo gladni, nismo željni pobjede. Umjesto danas da dođemo do te prve pozicije i preuzmemo vrh tabele moji igrači to ne žele. Ne znam više šta da im kažem. Ne mogu da vjerujem da nisu gladni uspjeha i da ne žele barem pola sata da budu prvi na tabeli u ovako dobroj i kvalitetnoj ligi. Ja više ne znam stvarno šta da radim. Ili je do mene ili do igrača, ja da mogu sada bih promijenio sebe, ali i sve igrače. Otjerao bih prvo sebe iz kluba pa i njih, ne želim više da ih branim. Ne treba dati ni njima ni meni platu, jer bi bilo sramota da nam daju plate. Ovo je sramota mene je stvarno sramota", rekao je Lalatović pa nastavio.

"Sa zadovoljstvom ću otići jer ne mogu promijeniti sve igrače. Sve bih otjerao iz kluba. Ne znam šta da kažem. Ne treba im dati ni jedan dinar dok se ne poboljšaju. Nek se hrana ukine sve treba ukinuti. Sramotno ponašanje, sve treba da nas bude sramota. Ako se pojavimo u gradu navijači trebaju da nas tjeraju kući. Čestitam fudbalerima Leotara. Kao što sam rekao ako treba da odem otiću, ne mogu promijeniti sve fudbalere".

Lalatović je imao zanimljivo predviđanje za karijere svojih fudbalera ako po njegovim riječima ovako nastave:

"Ovi fudbaleri ako ovako nastave da igraju poslije karijere će moći samo da piju pivo ispred prodavnice, toliko će da zarade. Ne želim da stojim iza njih, ne stoje ni oni iza mene. Oni su ovog puta krivi. Ako se ne mogu nositi sa pritiskom neka idu iz Borca", zaključio je Lalatović.