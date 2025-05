"Ne bih rekao da se partnerstvo sa Marejem isplati": Bivši teniser razočaran učinkom Đokovića, ne vidi izlaz

Bivši 21. teniser svijeta Stiv Džonson istakao je da ne vidi da se partnerstvo Novaka Đokovića i Endija Mareja isplati.

Novak Đoković je angažovao svog bivšeg velikog rivala Endija Mareja kao trenera. Bio je to veliki korak za obojicu tenisera, Englez se prvi put našao u boksu kao konsultant, dok je Srbin tražio nekog sa sličnim problemima na zalasku karijere. Međutim, nisu svi komentari o saradnji njih dvojice bili pozitivni, bilo je onih koji su se šokirali, dok su drugi od samog početka vjerovali da to nije dobar korak.

Jedan od onih koji smatraju da saradnja tenisera koji su nekada bili u vrhu svjetske liste neće biti uspješna je i Stiv Džonson, bivši profesionalni teniser. Sportista iz Kalifornije je u jednoj epizodi podkasta "Nothing Major" govorio o uspjehu partnerstva Srbina i Engleza. Činjenica je da je Đoković sa Marejem u boksu stigao do polufinala Australijan opena, a onda i do finala Majamija, dok je s druge strane na četiri od pet turnira ispao u prvom meču...

"Da, partnerstvo sa Marejem počinje da se isplaćuje zbog bijesa koji Novak pokazuje na treninzima, Marejevo ponašanje konačno ulazi u Novakov um na treninzima", u šali je rekao bivši 21. teniser svijeta. "Njihova saradnja je funkcionisala na početku godine u Australiji, ali Đoković je osvojio sve u tenisu. Šta je preostalo da se osvoji osim grend slema?"

"Dakle, mislim da mu je jednostavno teško da pridobije svoje navijače za ove turnire nivoa 1000 kada je jedino što će dalje proširiti njegovo nasljeđe titula na grend slem turniru. Znači, osim ako ne vidimo nešto drugačije na Rolan Garosu i Vimblidonu tokom ljeta, teško je to sada vidjeti i veoma je čudno gledati Novaka kako igra tenis jer je imao oreol nepobjedivosti tokom cijele karijere. Zato je veoma čudno gledati ga kako gubi mečeve ovako uzastopno."

Da li se partnerstvo sa Marejem isplatilo Đokoviću?

Novak Đoković traži idealnu formu kako bi se pripremio za predstojeći grend slem - Rola Garos. Međutim, prema mišljenju bivših tenisera i analitičara u ovom sportu, mnogi od njih smatraju da Đoković neće biti spreman za Pariz, već da je njega namjera osvajanje Vimbldona, jer bi tamo mogao imati veće šanse.

Džonson je mišljenja da saradnja Đokovića i Mareja nije mnogo doprinijela Srbinu, ali čini mu se da će Đoković i pored brojnih poraza pored sebe zadržati Engleza. "Čudno je to vidjeti da Đoković gubi. Ne vidim da se partnerstvo sa Marejem isplati, ali bi bilo čudno da ne budu zajedno zbog Vimldona, kao što su partneri cijele godine, a onda nisu zajedno zbog Vimldona", zapisao se.

Pretpostavka je da će Endi Marej ostati trener Novaku Đokoviću na Rolan Garosu, ali i na Vimldonu. "Dakle, moja pretpostavka je da ide na Vimldon. Bilo bi čudno da ga je, recimo, otpustio u Kvinsu. Svakako mislim da je Marej u šesnaestercu za Vimldon. Nema sumnje", ispričao je bivši teniser.

Ko je Stiv Džonson?

Bivši teniser Stiv Džonson (35) rođen je u Kaliforniji, a njegov najbolji plasman bio je 21. mjesto na ATP listi, dok je u dubl konkurenciji bio 39. Ni na jednom od grend slem turnira nije stigao dalje od četvrtog kola, dok je u dublu uspio da zabilježi polufinale US opena 2015, sa Semom Kverujem u tandemu.

Džonson se sa Novakom Đokovićem sastao svega jednom u karijeri i to je bilo u drugom kolu Sinsinatja 2018. i tom prilikom je olimpijski šampion iz Pariza slavio 2:0 (6:4, 7:6 (4)), a onda je isti turnir i osvojio, nakon što se u finalu sastao sa Rodžerom Federerom 2:0 (6:4, 6:4).