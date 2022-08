Da na par sati budemo prvi! Borac u petak dočekuje Leotar: Ovakve utakmice su uvijek najteže!

Banjalučki premijerligaš će u petak ugostiti Trebinjce na "Mlakvama" u meču sedmog kola m:tel Premijer lige BiH.

Sedmo premijerligaško kolo, duelom u petak, otvoriće Borac i Leotar.

Prema prvobitnom rasporedu, ovaj meč trebalo je da bude odigran u najvećem gradu Hercegovine, ali je dogovorom dva kluba i uz potvrdu FS BiH, došlo do zamjene domaćinstva, pa će se krajiško-hercegovački derbi igrati na stadionu "Mlakve" od 17.00 časova, uz prenos na TV Arena sport.

Utakmice koje su, u javnosti, unaprijed dobijene – uvijek su najteže, istakao je strateg Banjalučana Nenad Lalatović na konferenciji za novinare.

"Svi očekuju da Borac mora da pobijedi u ovoj utakmici i ako Leotar izgubi, to će biti kao nešto normalno, a ako napravi podvig, to će biti kao neko čudo. Obično je teško u takvim utakmicama motivisati tim i izvući iz svog tima maksimum, ali znamo šta nas čeka. Očekujemo tvrdu i tešku utakmicu, zato što Leotar veoma dobro igra u defanzivnom bloku. Igraju u formaciji 3-5-2, ostavljaju dva igrača gore, brane se sa osam i ako nemate dan, ako ne otvorite utakmicu na vrijeme, kako meč odmiče, oni drže 'nulu', dobijaju još više na samopouzdanju, a u protivničku ekipu koja napada i koja je favorit ulazi nervoza. Bilo bi dobro kad bismo utakmicu kako treba otvorili na vrijeme, ali biće teško jer je najteže igrati protiv ekipe koja se dobro i organizovano brani i koja igra na polukontru i kontru, a vi ulazite u utakmicu u kojoj morate da pobijedite", istakao je Lalatović, podvukavši da utakmicu unaprijed nije dobio on sa igračima – već mediji i navijači.

"Najviše mrzim ovakve utakmice, najviše se plašim ovakvih utakmica, dođe ekipa koja nema šta da izgubi, koja će se organizovano braniti i ako odigra neriješeno, to će biti dobar rezultat za njih, a za medije i navijače će biti katastrofa. U takve utakmice morate da uđete sa istom motivacijom kako će ući Leotar protiv nas. Treba da uđemo sa 100 posto mogućnosti, da igramo gore visoko i dobro organizovano i da ne promašujemo mnogo šansi kao što smo promašili protiv Slobode gdje smo imali dvije prečke, tri-četiri stopostotne šanse... Slično je bilo i sad protiv 'Želje', na 2:0 je Kulašin imao stopostotnu šansu, da smo dali taj treći gol, pitanje je kako bi se utakmica završila. Imali smo poslije toga još jednu šansu Begića, isto stopostotnu, tako da je moglo da bude i 3:0, 4:0. Daćemo sve od sebe da zabilježimo pobjedu i makar na par sati da budemo prvi. I nekoliko sati biti prvi na tabeli je lijepo, igramo prije svih ostalih. Nama je cilj da budemo u vrhu tabele, mislim da mi kao klub i da moja ekipa i naši navijači apsolutno to zaslužujemo."

Ni na ovoj utakmici trener banjalučkog premijerligaša neće moći da računa na Dejana Melega, koji se povrijedio u 10. minutu utakmice sa Slobodom.

"Dobio je povredu skočnog zgloba, i dalje mu je veliki otok na nozi. Mrkaić se oporavio, što je jako dobro za nas, da uvijek za tim mogu da mi konkurišu dva špica, i Jovo i on. Oba igrača su sjajna, mnogo znače za naš tim i volim da ih imam obojicu među 18. Kad ekipa dođe da igra defanzivno protiv vas, jako je bitno da imate visoke napadače i igrače koji dolaze iz drugog plana koji popune taj prostor i koji mogu da stvore probleme protivničkoj ekipi. Imamo dva visoka napadača, ako ne bude rezultata koji nam odgovara a počnemo sa jednim, sigurno ćemo posljednjih pola sata igrati sa dva špica. Bitno je da ih obojicu imam zdrave, kad igramo protiv ekipa koje igraju defanzivniji fudbal što je sasvim normalno. Na taj način pokušavaju da dođu do pobjede kad igraju 'na strani', dok kod kuće igraju drugačije."

Podvukao je Lalatović da Borac, kako vrijeme odmiče, igra sve bolje.

"Bitno je da stvaramo dosta šansi. Imali smo protiv Slobode pet stopostotnih što smo vidjeli kad smo radili analizu utakmice, tri što je teže promašiti nego pogoditi. Sad na 2:0 protiv Željezničara smo imali dvije 'mrtve' šanse koje nismo iskoristili. Bitno je, kako vrijeme odmiče, da igramo bolje, bilježimo pobjede, uzimamo bodove i da stvaramo šanse i očekujemo da će tako i biti."

Interesantan podatak je da je Borac u drugom kolu prošle sezone trebalo da sa Leotarom igra u Trebinju, ali je zbog dalekog puta u Sjevernu Irsku i meča sa Linfildom domaćinstvo zamijenjeno, pa se meč igrao u Banjaluci. Leotar je tad imao više razloga za zadovoljstvo – utakmica je završena rezultatom 0:0.

"Nije mi prijatno kad to čujem, ali se ne plašim. Možda je tako tad Bog htio, valjda će sad biti na našoj strani pred veliki derbi sa Zrinjskim u srijedu."

Pomenuti Mrkaić biće svakako jedna od najvećih uzdanica u napadačkoj liniji crveno-plavih.

"Očekujem da imamo veliku želju da osvojimo veoma važna tri boda. Računam da ćemo igrati ofanzivno, da ćemo napadati od prvog minuta, da ostvarimo cilj, a to je pobjeda."

M:TEL PREMIJER LIGA BiH – 7. kolo

Petak:

Borac – Leotar (17.00)

Željezničar – Sarajevo (20.00)

Subota:

Igman – Sloga Meridian (17.00)

Sloboda – Posušje (17.30)

Široki Brijeg – Velež (19.00)

Odgođeno:

Zrinjski – Tuzla siti

