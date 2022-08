Feđa Dudić i Edis Mulalić o ostavci Nenada Lalatovića

Treneri sarajevskih klubova prokomentarisali su odlazak Nenada Lalatovića sa klupe Borca.

Nakon sinoćnjeg derbija m:tel Premijer lige BiH između Željezničara i Sarajeva koji je završen rezultatom 2:2, održana je zanimljiva konferencija za medije na kojoj je briljirao Edis Mulalić.

Pored izlaganja Mulalića, oba trenera sarajevskih timova dobili su pitanje vezano za Nenada Lalatovića, koji je sinoć podnio ostavku na mjesto šefa stručnog štaba banjalučkog kluba.

"Vidio sam da je Leotar dobio Borca, nevjerovatno. Kako neko misli da se igra napravi za dva kola? Kako ćeš znati da taj trener nešto zna ako nisi mačke udario sa praga, a ne loptu. Zato su bitni i ti savjetnici i ljudi u klubu. Potrošen je sada taj dečko koji je u svim klubovima gdje je bio napravio rezultat. Dođe u našu ligu i hoće da ide za dva kola. Zašto? Nije što mu je dobro. Vrhunski trener, ali neko mu zgadi to. Bježi glavom bez obzira. Moramo profesiju braniti, jer niko neće da se bori za nas. Žao mi je što čovjek ide jer je rejting lige podigao svojim dolaskom. A eto mi njemu uspjeli zgaditi fudbal. Nije on otišao što je izgubio, nego glavom bez obzira da sačuva malo mozga, snage i srca. Mi molimo Boga da otjeraju Dudića, Mulalića, jer će neko biti zadovoljan i srećan dva dana zbog toga", rekao je Mulalić.

Sličnog mišljenja bio je i trener Sarajeva Feđa Dudić.

"Čovjek je radio pod pritiskom od prvog dana. Kvalitetan trener, a sada vidite koliko je teško raditi u BiH. Čovjek je vodio Crvenu Zvezdu, Vojvodinu, radio u Saudijskoj Arabiji, uzimao milion evra godišnje. Doveo je i svojih igrača, dobra je to ekipa. Mi sljedeću utakmicu igramo sa Leotarom i svi misle to će to lagano. Liga je teška, najneizvjesnija na Balkanu. Mi to osporavamo. Daj da pričamo o pozitivnim stvarima... Mi pljujemo, naše je najgore, a sve drugo je dobro to je to. Bolestan narod. Tuđa nesreća nam je najveća sreća. Dok je tako nikad nećemo napredovati", rekao je Dudić.

Podsjećamo, Lalatović je klupu Borca napustio nakon dva mjeseca u kojima je banjalučki klub vodio na devet utakmica i ostvario četiri pobjede, isto toliko poraza i jedan remi.