Edis Mulalić u svom stilu: Vazda trener tele, dođu ovi sa strane uhlebaši samo da ti pare uzmu tupo tupavi! (VIDEO)

Izvor: Anadolija/Samir Jordamović

Fudbaleri Željezničara su u sinoćnjem 147. sarajevskom derbiju odigrali neriješeno sa "bordo" timom. Imalo je Sarajevo prednost od 0:2, ali je Samir Bekrić sa golom i asistencijom doveo Grbavicu do usijanja i svome timu donio veliki bod.

Zanimljivo je bilo i na pres konferenciji nakon utakmice u kojoj je glavnu riječ vodio Edis Mulalić.

"Nažalost vazda je trener kriv, vazda trener tele. Željo i Sarajevo su veliki klubovi, želim da ostanem na klupi 150 godina. Ne interesuje narod što ti nemaš budžet i što ne možeš dovesti igrače. On hoće da ti pobijediš. Šta ga briga, on je došao da navija, ali i to razumijem. Poslije dva, dva i po rezultata hajd ćao. Prolaze godine, prosipamo ljude, prosipamo trenere, prosipamo osobe karakterne i nekarakterne. Dođu nam ljudi sa strane, svaka čast njima oni sigurno donesu nešto novo, ali to su jedni ublehaši koji dođu samo da ti pare uzmu. Tupo tupavi samo pare da ti uzmu. To je kvalitet nikakav, nema bolje bivša Juga od BiH. Mi smo talenat za sve, ali mora neko da vjeruje u tebe. Neće niko da razumije, šta ga briga što nemaš para on hoće da ti pobijediš", rekao je Mulalić.

"Ljudi koji vode trebaju poznavati materiju malo da bi znali prepoznati trenera dobrog. Kako će on kao mesar znati šta ja radim na treningu. Svaka čast toj profesiji, vrhunska profesija, ali šta on zna. Samo potrošna roba i dokle će to stići to samo dragi Bog zna. Nemamo mi dovoljno dobrih ljudi u ovom društvu i dovoljno dobrih igrača i trenera. Mala je ovo država zašto se odričemo onog što imamo", zapitao se Mulalić na kraju.