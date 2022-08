Feđa Dudić debituje u sarajevskom derbiju: Znam da navijačima ovo mnogo znači...

Strateg bordo tima odradiće prvi vječiti derbi u trenerskoj karijeri.

Izvor: Promo/FK Sarajevo

Feđa Dudić u petak će odraditi svoj prvi sarajevski vječiti derbi u trenerskoj karijeri.

Sadašnji strateg Sarajeva prvi put će komandovati timom sa Koševa protiv gradskog rivala, što mu je, kako ističe, ogromna čast.

"To uvijek u istoriji ostaje zapisano. Znam da navijačima mnogo znači ova utakmica i da nije kao svaka druga, međutim mi se pripremamo za nju kao i za svaku drugu koja nosi tri boda. Nema na treningu nekog pretjeranog uzbuđenja, jednostavno u miru pripremamo utakmicu. Drago mi je da smo u prošloj utakmici bili na nivou. Nisam zadovoljan rezultatom, ali vratili smo igru i samopouzdanje iz prva tri kola i kad je tako, sigurno imamo čemu da se nadamo u predstojećoj utakmici", rekao je Dudić za zvanični sajt kluba.

Imao je priliku Dudić da tokom karijere, kao trener Veleža, već vodi ekipu u jednom gradskom derbiju, protiv Zrinjskog. Ovo je, kako kaže, ipak nešto drugo...

"Kada je riječ o mostarskom derbiju, znamo svi da je bio rat i da je tu tenzija na nacionalnoj osnovi. Ovaj derbi je drugačiji, ovo je gradski derbi, ali tenzije svakako postoje. Učestvovao sam u Mostaru u već pet-šest takvih derbija, sigurno da je prvi bio malo specifičan, svaki ostali koji je dolazio bio je lakši za pripremu. Međutim, mnogo će mi pomoći to iskustvo u pripremi i vođenju utakmice. Možete vi pripremiti utakmicu na najbolji način, ali kad dođe desetak hiljada ljudi, mislim da je bitnije vođenje same utakmice i reagovanje, kako izmjenama, tako i potezima koji mogu da te dovedu do boljeg rezultata", poručio je Dudić, još jednom se osvrnuvši na duel sa Slobodom (1:1).

"Mislim da smo bili na jako dobrom nivou, od početka smo ušli kako treba. Falio je gol, nikako nismo uspijevali da povedemo u prvom poluvremenu, stalno se trošimo, ganjamo nešto i onda je sigurno potrošnja energije velika. Raduje da smo uputili 25 udaraca prema golu, što nije mala brojka. Kad krene to ulaziti, bićemo svi zadovoljni, tako da imamo čemu da se nadamo. Kad nemaš igre i posjeda, stvaranja šansi, onda se uzdaš u sreću. Imamo šta da očekujemo, a nadamo se da će i ta sreća biti na našoj strani. Međutim, moramo je zaslužiti, ne dolazi sama od sebe."

Kao i Dudiću, ovo će biti prvi derbi i za vezistu bordo tima Franu Čirjaka.

"Očekujem da damo maksimum, kao i u svakoj utakmici, nebitno da li je derbi ili neka druga. Mislim da je dužnost svakog od nas da dadne 100 posto i da se pokažemo u najboljem svjetlu. Znamo svi da je ovo posebna utakmica, kako za nas, tako i za navijače i da je prije ove utakmice ipak malo veća nervoza. Protiv Slobode, u prošloj utakmici, nismo iskoristili pet-šest šansi i mislim da će se to već negdje vratiti, kad tad."

M:TEL PREMIJER LIGA BiH – 7. kolo

Petak:

Borac – Leotar (17.00)

Željezničar – Sarajevo (20.00)

Subota:

Igman – Sloga Meridian (17.00)

Sloboda – Posušje (17.30)

Široki Brijeg – Velež (19.00)

Odgođeno:

Zrinjski – Tuzla siti

