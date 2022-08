Terzić ga prozvao "srpski Modrić", a on nestao na godinu dana!

Veljko Nikolić je konačno zaigrao za Crvenu zvezdu i odmah je postigao gol.

Izvor: MN PRESS

Veljko Nikolić je zbog teške povrede propustio skoro čitavu prethodnu sezonu. Dugo je bio van terena i nije bio u planovima Dejana Stankovića, a sa dolaskom novog trenera Miloša Milojevića to bi moglo da se promijeni, posebno jer je oduševio za vikend protiv Javora.

Sjajnim golom u završnici Nikolić je podsjetio da i dalje ima kvalitet o kome je puno puta pričao i generalni direktor Zvezdan Terzić, koji ga je prozvao čak "srpski Luka Modrić".

"Lijepo je ponovo biti na terenu i igrati na Marakani pred našim navijačima. Uželio sam se takmičarskih utakmica, baš dugo nisam igrao, samo prijateljske, ali nisam klonuo duhom, već sam nastavio da treniram još jače i eto dobio sam šansu. Mislim da šef Milojević može da bude zadovoljan, ne samo mojom partijom, već i pobjedom od 4:1", rekao je Nikolić za zvanični sajt Crvene zvezde poslije meča i dodao:

"Na ličnom planu mi je drago što sam postigao gol, baš sam srećan i zadovoljan zbog toga, ulilo mi je dodatno samopouzdanje, ali najvažnija je pobjeda i to da smo u Superligi maksimalni".

LIGA EVROPE "Grupa je svakako u rangu Lige šampiona, ali ne bježimo od odgovornosti i toga da smo mi ekipa iz prvog šešira. U sva tri navrata u Ligi Evrope smo uspjevali da prezimimo i nema razloga da to i sada ne učinimo. Vjerujem u ekipu i radujem se utakmicama koje nas čekaju u Evropi".

Osvrnuo se Nikolić i na predstojeći "vječiti" derbi sa Partizanom koji se igra u Humskoj u srijedu od 20 časova.

"Derbi je praznik srpskog fudbala. Imao sam sreću da budem dio toga, naravno, kao i svako, želim da budem na terenu u srijedu, ali na treneru je da odluči. Lično se osjećam spremno, i psihički i fizički. Poštujemo večitog rivala, i svesni smo da tu forma ne igra veliku ulogu, te da je derbi posebna utakmica. Pobijediće onaj ko se za to više bude borio na terenu. Nadam se da ćemo to biti mi, vjerujem u to!", ocenio je Nikolić.

Veljko Nikolić je ovog ljeta bio na pragu odlaska u Napredak, ali iako je ostalo još oko dvije sedmece do "zatvaranja" prelaznog roka u Srbiji, djeluje da će najvjerovatnije ostati kako bi pojačao konkurenciju u veznom redu, posebno jer se očekuje rastanak sa Nenadom Krstičićem.

Nikolić danas slavi 23. rođendan, a do sada je za Crvenu zvezdu odigrao 70 mečeva i na njima zabilježio devet golova i devet asistencija.