Ovo je sastav Partizana za 168. vječiti derbi: Petrić mijenja formaciju, sklanja Natha, ali ima dvije dileme!

Partizan u srijedu (20.00) dočekuje Crvenu zvezdu u 9. kolu Superlige Srbije, a evo kakav tim bi Gordan Petrić mogao da izvede za taj duel.

Ako je Partizan u dva prošlosezonska "vječita" derbija imao priliku da odmakne Crvenoj zvezdi i uveća svoju prednost na vrhu tabele, ove godine će morati da se za susret sa najvećim rivalom spremaju u drugačijoj situaciji. Sada crno-bijeli u ranoj fazi sezone imaju veliki zaostatak za šampionom i pobjeda je imperativ.

Ekipa Aleksandra Stanojevića je imala svoje šanse u Humskoj prošle jeseni, i veliku bodovnu prednost pred februarski derbi ove godine. Njegovi timovi nisu uspijevali da stignu do trijumfa, a u srijedu uveče (20.00) će sasvim drugačija startna postava Gordana Petrića pokušati da prekine seriju slabih rezultata protiv Zvezde.

Istina je, crveno-bijeli u Humskoj nisu slavili šest i po godina i to raduje sve u Partizanu, ali i crno-bijeli na posljednjih sedam susreta protiv Zvezde u svim takmičenjima ne znaju za slavlje. Poslije odlaska Ilije Stolice, turbulencija na svim nivoima i prolaska u grupnu fazu Konferencijske lige, Partizan je u situaciji gdje bi pobjeda nad Zvezdom mogla da bude prekretnica sezone. A evo kojih 11 igrača će pokušati da to i ostvari.

PETRIĆ OPET MIJENJA SISTEM - NE MARI ZA LJEPOTU

"Rekao sam kad sam došao da će dosta utakmica u početku biti takmičarske i da neće biti ljepote fudbala. Bitno je da se uzimaju bodovi, da se igrači rasterete. Svjesni su šta se sutra dobija na utakmici", rekao je Petrić pred derbi i tako najavio da će ponovo prioritet biti pragmatičan pristup meču.

A to znači da će se Partizan ponovo vratiti u sistem sa tri centralna defanzivca. Golman će, kao i do sada, biti Aleksandar Popović, a za razliku od meča u Kragujevcu, formacija 4-2-3-1 ponovo će biti sklonjena u stranu.

Štoperi će biti Igor Vujačić, Svetozar Marković i Siniša Saničanin, koji će pokušati da zaustave brojne Zvezdine ofanzivce. Uz njih, kao krilni bekovi počeće Marko Živković uz desnu aut liniju, i kapiten Slobodan Urošević na lijevom boku. Ovaj sistem je Petrić koristio i u mečevima protiv Hamruna, što je bilo iznenađenje, a kako bi crno-bijelima kontranapadi mogli da budu jako korisni, ovakav sistem bi tome više pogodovao.

JOŠ JEDNOM BEZ NATHA, ŠTA SA TRAOREOM?

Čim je Bibars Natho odigrao svih 90 minuta protiv Radničkog 1923, postalo je izvjesno da bi iskusni Izraelac meč protiv Zvezde mogao da počne na klupi. Sistem 3-4-3/3-4-2-1 zahtijeva dosta trčanja na sredini terena i u ovom trenutku on se u taj sistem ne uklapa.

Zato na sredini terena treba očekivati tandem Ljubomira Fejse i Patrika Andradea. Iako je i Hamidu Traore stigao kao pojačanje u veznom redu, utisak je taj dolazak ponovo naišao kasno u odnosu na dan odigravanja derbija.

Petrić je između redova najavio da bi on mogao da počne meč na klupi ovog puta, kada je neočekivano startovao u Kragujevcu, a nedostatak drugih opcija na sredini nameće zaključak da će Fejsa i Andrade pokušati da preuzmu kontrolu na sredini terena.

DILEMA ZA PETRIĆA - KOJI "BONUS" ĆE NA LIJEVO KRILO?

Taj isti nedostatak opcija nameće na slične zaključke i u napadačkoj liniji. Fuseni Dijabate poslije dobrih partija ima sigurno mjesto na desnom krilu, dok je nepotrebno i govoriti zbog čega će Rikardo Gomeš biti izbor za centralnog napadača.

Ali to nas dovodi do lijevog krila. Ta pozicija je "već viđena" kao mjesto gdje će Petrić morati da imenuje jednog "bonus" igrača. Do sada je Mihajlo Petković dobijao šansu, počeo je i meč u Kragujevcu, ali nije oduševio. Ipak, i Nemanja Jović već dugo ne pruža partije kakve se od njega očekuju, a na "Čika Dači" je prema riječima sudijskog eksperta trebalo da dobije crveni karton.



Petrić bi u ovom slučaju mogao da šansu pruži nešto nadahnutijem Petkoviću, koji bi time debitovao u derbijima i bio nešto veća nepoznanica od Jovića. Na kraju, da rezimiramo kako bi trebalo da izgleda tim Partizana za 168. "vječiti" derbi:

PARTIZAN: Popović - Vujačić, Marković, Saničanin - Živković, Fejsa, Andrade, Urošević - Dijabate, Petković, Rikardo

