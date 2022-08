Skandiraju porodici, neka ide na njihovu dušu! Milan Borjan o uvredama na stadionu Partizana - "To su primitivci!"

Golman Crvene zvezde slegao je ramenima kada su ga pitali za uvrede poslije meča.

Kapiten Crvene zvezde Milan Borjan otpozdravljao je navijačima Partizana dok je napuštao teren u Humskoj poslije burnog derbija, a tom prilikom sa tribina je horski vrijeđana njegova supruga. Poslije utakmice, golman crveno-bijelih se kratko osvrnuo na te uvrede: "Nemam šta da reagujem na to, to su primitiivci, skandiraju porodici, nemam šta tu da kažem. To pokazuje kakvi su ljudi i nemam šta da komentarišem. Ako su oni srećni i zadovoljni što mi vrijeđaju familiju, neka im ide na dušu. Nemam šta o tome da kažem", rekao je Borjan poslije utakmice. Pogledajte njegov odlazak sa terena: