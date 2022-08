Da li je bio penal za Partizan? Evo šta kaže stručnjak za suđenje! Jokić otkrio zašto je toliko dugo pregledan snimak

Komentator rada arbitara na TV Arena sport govorio je o odluci tima glavnog sudije derbija Milana Mitića da dosudi jedanaesterac za crno-bijele.

Partizan i Crvena zvezda odigrali su neriješeno u 168. "vječitom" derbiju, a konačan rezultat postavljen je udarcem veziste crno-bijelih Bibrasa Natha iz penala. Sudija Milan Mitić je uz pomoć VAR tehnologije dosudio jedanaesterac, a stručni konsultant TV Arena sport za suđenje Zdravko Jokić rekao je da je prekršaj Aleksandra Kataija na Marku Živkoviću postojao i da arbitru zamjera što nije odmah svirao penal.

On je rekao da je VAR provjera te situacije trajala dugo ne da bi sudije utvrdile da li je bio faul, nego da li je bio u kaznenom prostoru.

"Prekršaj je, igrač Zvezde pokušao je da udari loptu, ali nije. Udario je igrača Partizana u potkoljenicu kad je bila u vazduhu. Noga je iznad linije - da li je unutra, da li je napolju... Slično je ofsajdu, kad se izvlače linije. Zato je taj pregled u VAR sobi toliko trajao. Postojala je vjerovatnoća da je taj kontakt bio i van. Sudija je bio koso postavljen, dijagonalno od tog mjesta, lijevo od prekršaja. Da je bio u vrhu polukruga, imao bi bolji pogled. Možda je prvi pomoćni sudija Stojković mogao bolje da vidi od njega, ali imamo VAR koji nam je jasno pokazao da je bio kontakt", rekao je Jokić.

"To je moja jedina zamjerka, očekivao sam kod kaznenog udarca da je mogao da i on reaguje i da odmah svira, u dobroj situaciji je bio. Ali vidim da je i VAR gledao. Problem je bio što se to desilo u vazduhu, da li je možda bilo van, na liniji ili unutar kaznenog prostora. Mislim da je VAR odlučivao o tome. Evidentno je blo da je bio udarac. To smo mi vidjeli", dodao je on.

Jokić je pohvalio rad arbitra Mitića u njegovom debitantskom "vječitom" derbiju.

Jokić je pohvalio rad arbitra Mitića u njegovom debitantskom "vječitom" derbiju.

"Dobro je što je nastavljena ta praksa sa debitantima u derbiju, pokazalo se da imamo četvoricu-petoricu sudija koji mogu da sude derbi. On spada među četvoricu najboljih sudija. Imao je u večerašnjoj utakmici mirnoću, iako je debitant. Djelovao je samouvjereno. Žute kartone je davao pravovremeno, neki put je malo i pustio. Menadžment, saradnja sa pomoćnicima, komunikacija sa igračima, mjere kad je trebalo... Mislim da je bilo uspješno.