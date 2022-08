Ne razmišljam o Zvezdi, bili smo bliže pobjedi! Petriću zasmetala jedna stvar na derbiju - "On mora konkretnije!"

Fudbaleri Partizana remizirali su 1:1 protiv Crvene zvezde u 168. "vječitom" derbiju.

Fudbaleri Partizana remizirali su 1:1 u 168. "večitom" derbiju protiv Crvene zvezde, u meču 9. kola Superlige Srbije, u utakmici koja je obilovala uzbuđenjima i snažnim tempom.

Crveno-bijeli su poveli pogotkom Osmana Bukarija, dok je Bibars Natho iz penala izjednačio i donio crno-bijelima bod u Humskoj. Poslije meča, trener Partizana Gordan Petrić bio je djelimično zadovoljan učinjenim.

"Pričao sam prije dva-tri dana, ulazimo u seriju ozbiljnih utakmica. Večeras Zvezda, sljedeće nedjelje Evropa. Mislim da su moji igrači spremni i svjesni šta ih očekuje. Pokazali smo večeras da se Partizan polako vraća iz neke nervoze. Vidjeli smo da je bilo toga u prvih 20 minuta. Neke kornere smo napravili što nismo morali da napravimo. Poslije se sve smirilo. Zvezda je dala evrogol. Kad se sve sabere, mislim da smo bili bliži pobjedi, pogotovo u drugom poluvremenu. Raduje me da ovi mladi igrači pokazuju da imaju kvalitet i da treba da se računa na njih. Belić je odigrao maksimalno prvo poluvrijeme i sve do povrede. Izvršio je sve zadatke. Svi mladi igrači koji ulaze u igru treba da budu budućnost Partizana", počeo je Petrić na konferenciji za medije.

Trener crno-bijelih ističe da nije u potpunosti zadovoljan bodom.

"Sve kad se sabere, žao mi je što nismo pobijedili. Time bismo napravili bitan stepenik u svlačionici, stekla bi se sigurnost. Ali ovom utakmicom izlazimo na neki put koji će nas krasiti", rekao je Petrić i otkrio šta je rekao igračima u poluvremenu.

"Ništa. Ovo što sam i vama rekao. Da ne budu nervozni. Da znamo da smo se dogovorili kako da igramo, da budemo bliži kod druge lopte. U nekim situacijama smo mogli da bolje reagujemo i budemo mirniji u pasu."

Imao je šta da kaže i o napadačima strancima, prvo Dijabateu, a onda i Rikardu Gomešu.

"Totalno sam iskren, igračima govorim isto što i vama. Dijabate ima kvalitet, talenat, a u pojedinim situacijama se malo više igra fudbala nego što je potrebno. Da je u dvije-tri situacije bio konkretan, mogao je da više namuči igrače Zvezde. Talentovano je dijete, tek je došao, vidjećemo u narednom periodu. Mislim da mora da bude malo konkretniji. Rikardo nosi dosta tereta. Zvezda ima dva centarhalfa reprezentativca. On je tu dosta nosio tereta i teško je da bude kvalitetniji nego na ranijim utakmicama. Ali on trpi veliki teret od prošle godine. Ulaskom Baždara i drugih bonusa, moći ćemo da rotiramo dečka, jer on već dvije godine igra maksimalno", rekao je Petrić i nadovezao se na slabiji učinak Rikarda u derbijima.

"Mogu samo da pričam samo o ovom večerašnjem derbiju. Stvarno nisam obraćao pažnju da li je imao problema u derbijima. Isto su pričali i za Natha, a on je večeras pokazao da je vrhunski igrač."

On kaže da ne vjeruje da je pitanje titule u bilo kom smislu riješeno.

"Mogu slikovito da objasnim. Igrao sam u jednom klubu koji je sličan ovom klubu, u Rendžersu. Tamo je sa Seltikom trka do posljednjeg kola. Ono što smo mi imali u Rendžersu, da ako se pobijedi u derbiju, to je u nekom procentu kao da si uzeo titulu. Ali ima dosta da se igra, ima dosta bodova da se osvaja i gubi. Ne vjerujem da je titula otišla kod Zvezde. Da li sam došao kasno ili ne, ne ulazim u to. Došao sam u trenutku kad je bila potrebna pomoć sa strane."

Da li treba još pojačanja da se produži klupa?

"Opet se vraćam... Nedavno sam pričao, kad gledate Ligu šampiona, Real Madrid i ostale ekipe, to isti igrači igraju u prvenstvu i Ligi šampiona. Ne mislim da mi je u ovom trenutku potrebno. Mogu ja sada da pričam da mi treba na svakoj poziciji jedan igrač. Ali to remeti druge stvari. Šta će biti u januarskom prelaznom roku, to ćemo vidjeti. Sigurno naši igrači imaju kvalitet da se u našoj ligi bore za prvo mjesto. I igrači kad se vrate iz povrede, onda ćemo opet imati neki balans. Naravno, trebaju igrači, ali ne da bi se pomjerili neki drugi igrači, to onda pravi problem i meni."

Kako kaže, formacija sa tri štopera neće biti praktikovana u Superligi.

"Nisam ja ni razmišljao da ću igrati sa tri pozadi. Nekom našom analizom smo vidjeli za evropsku utakmicu da moramo nešto da ojačamo. Čisto da smanjimo neke probleme i završili smo taj posao. Da li ćemo u narednom periodu opet igrati sa tri pozadi, zavisi i od protivnika. Kod nas ovdje u Superligi ne vjerujem da ćemo ikad igrati sa tri pozadi, ali nikad ne reci nikad. Najbolji su danas bili bekovi... Šalim se. Svim igračima sam zadovoljan. Sutra imaju slobodan dan, jer je došlo vrijeme za taj slobodan dan. Svi na terenu su odradili posao maksimalno."

Na kraju, Petrić je imao zanimljiv komentar o tome da li će pratiti šanse Zvezde za "prosipanje bodova" ne bi li crno-bijeli smanjili zaostatak na tabeli.

"Ne razmišljam o Zvezdi, mi imamo svoj program sad, oni neki svoj. Završila se utakmica. Ne razmišljam o tome. Da li ćemo mi doći da prođemo prvi kroz cilj, to ćemo još vidjeti."

