Mihu gnusno vrijeđali, a ćerka Viktorija reagovala: "Čitam sramne stvari..."

Siniša Mihajlović je bio meta uvreda pojedinih navijača Bolonje, a to je pogodilo i njegovu ćerku Viktoriju.

Izvor: Instagram/vickymiha/printscreen

Nije ovo bio dobar početak sezone za fudbalere Bolonje. Tim sa stadiona "Renato Dalara" osvojio je samo dva boda u prva četiri susreta, a nakon što su u posljednjem susretu ispustili pobjedu protiv Salernitane, na udaru se našao trener ekipa Siniša Mihajlović.

Slavni srpski fudbaler, a sada dugogodišnji trener Bolonje, trpi sve više kritika i uvreda od strane navijača, a sada je zbog svega osetila potrebu da se oglasi i njegova kćerka Viktorija!

Pojedini navijači Bolonje iskoristili su slabije rezultate tima da istresu svoje frsutracije i počnu da vrijeđaju Mihajlovića. Nekadašnji selektor Srbije je čitavo leto provodio na hemoterapijama boreći se sa teškom bolešću, a kritike koje je dobio očito njegovim članovima porodice nisu pali lako. Zato je Viktorija Mihajlović odlučila da se oglasi na društvenim mrežama i stane u odbranu svog oca.

"Nikada ne pišem ovakve stvari na mrežama, trudila sam se da ne gubim vreme sa ljudima koji se kriju iza tastatura i tako ispoljavaju svoje frustracije, ali kada se pređe granica onda nešto moram da kažem", počela je "Mihina" kćerka.

"Ne smatram da je ispravno miješati posao i privatni život. Ako hoćete da uvrijedite mog oca, ili da kritikujete njegov rad, samo naprijed. Ali kada je riječ o porodici, njegovom zdravlju i mnogim drugim sramnim stvarima koje sam pročitala, onda to više ne prihvatam. Ovo što pišete je užasavajuće. Ne zaboravite da govorite o čovjeku, ocu, da ima i djecu koja mogu da čitaju to što pišete i da ih to jako pogodi. Stidim se u vaše ime", napisala je Viktorija.

Ovo je Viktorija Mihajlović:

Bolonja će iskupljenje za remi 1:1 protiv Salernitane imati u nedjelju od 15.00 kada budu gostovali Speciji. Biće to prilika za Mihajlovićeve pulene da konačno stignu do prvog trijumfa u sezoni.