Lalatović preuzeo Radnički, pa se dotakao Borca: Nisam došao da se selim, tri mjeseca nismo igrali na našem stadionu!

Nenad Lalatović promovisan je u novog šefa stručnog štaba Radničkog iz Niša. Na promociji je objasnio kako je došao na utakmicu protiv Vojvodine, koliko su trajali pregovori i kolika će mu biti plata.

Izvor: MN PRESS

Nenad Lalatović se vratio u Niš i po treći put u posljednje četiri godine postao trener Radničkog.

Poslije kratke i neuspješne epizode u Borcu iz Banjaluke, on je u ponedjeljak postao treći trener Radničkog iz Niša ove sezone, poslije Tomislava Sivića i Saše Mrkića.

U tom klubu je ostvario veliki uspjeh u sezoni 2018/19, kada je bio vicešampion Srbije, a potom se na "Čair" prvi put vratio u ljeto 2021, ali samo na mjesec dana, jer je otišao u Saudijsku Arabiju. Sada je došao u Niš za stalno i preuzeo je tim koji je trenutno 12. na tabeli, sa samo devet osvojenih bodova.

"Ovo mi je praktično drugi mandat, prvi je bio jako uspješan. Drugi put kad sam došao prošle godine, rekao sam da ako dobijem inostranu ponudu mogu da napustim klub, što se i dogodilo mjesec dana kasnije, ništa nisam lagao. Ja sam selektirao taj tim i bio sam jako srećan što je Radnički sa tom ekipom uspio da izbori učešće u Evropi. Ja sam prošle sezone uspio da spasim Radnički iz Kragujevca od ispadanja, a ljetos sam preuzeo Borac iz Banjaluke, ali nisam očekivao da tri mjeseca nećemo odigrati nijednu utakmicu na našem terenu. Ja nisam došao tamo da se selim po nekim drugim gradovima, rekli su mi da ćemo tek za mjesec dana da se vratimo u Banjaluku, što ja nisam prihvatio. Mogli smo da budemo i prvi na tabeli, ali nismo uspjeli da pobijedimo Leotar poslije čega sam odlučio da odem", rekao je Lalatović na promociji.

Njegov dogovor sa niškim timom uslijedio je nedugo pošto je prisustvovao prvenstvenoj utakmici između Vojvodine i Radničkog na u Novom Sadu. Kamere su ga "uhvatile" na tribini, a on kaže da se slučajno tamo našao.

"Ništa nije bilo planski, ni sa kim se nisam čuo iz Radničkog iz Niša. Nisam ni znao da igraju Vojvodina i Radnički. Ja živim u Novom Sadu, kupio sam kartu za taj meč i sasvim slučajno sam se tu našao. Tada je Radnički odigrao dobru utakmicu, Vojvodina je imala i malo sreće. Poslije meča sa Mladosti GAT u petak nazvao me je Ivica Tončev, rekao mi je da mu je želja da se vratim u Niš. Sjeli smo sinoć u Beogradu i dogovorili se za pet minuta", jasan je Lalatović.

Kazao je i da je emotivno vezan za Radnički.

"Ja sam prvi trofej dobio od navijača Radničkog kada smo gostovali u Kruševcu i vjerujte mi da ga i dan danas ga čuvam i nosim svuda sa sobom. Radiću za isti novac kao i prvi put. Ne želim da tražim ništa više od prethodnog puta. Mogao sam da tražim više, dali bi mi, ali nisam želio. Ja volim Radnički, proveo sam ovdje prelijepih godinu dana", poručio je Lalatović na stadionu Čair.

Kao najveći problem od početka ove sezone u igri Radničkog vidi slabosti u defanzivi.

"Dopada mi se brzina ekipe, to krasi moderan fudbal. Ali nije dovoljna samo brzina u fazi napada, već je potrebna i brzina u defanzivnim reakcijama. Zadnja linija trpi veliki pritisak ako i krilni igrači i vezni igrači ne obvljaju defanzivne zadatke. Mislim da je selekcija igrača dobra, to je jedan kvalitetan tim i uz još dva igrača mogli bi da budu na nivou na kom ja to očekujem. U fazi napada Radnički je bio jako dobar, defanziva je bila slabija, ali igrači moraju da shvate da fudbal bez oba pravca ne postoji. Moraju mnogo više da se bore nego protiv Zvezde i Partizana, to prvo moram da promijenim. Veliko mi je zadovoljstvo i čast što sam se vratio. Radnički ne zaslužuje da se nađe na poziciji na kojoj je sada. Oba trenera su radili dobar posao prije mene, ali bilo je dosta individualnih grešaka pojedinaca. Treba da budu agresivniji, moraju da čuvaju igrača, a ne neki prostor, jer igrač daje gol, a ne prostor. Neće mi biti lako, ali da ne vjerujem da ne mogu da nešto promijenim, ne bih ni prihvatao ponudu. Sigurno ćemo dovesti još bar dva igrača i mislim da ćemo onda biti pravi, da ćemo biti tvrd orah za svakoga. Mislim da će ovo sve biti dobro" završio je Lalatović.

Novi-stari trener Radničkog debitovaće na klupi Nišlija za sedam dana, jer će narednog ponedjeljka gostovati Voždovcu u 11. kolu Superlige.