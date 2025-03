Komo pokazao zube, ali Roma na klupi ima starog lisca: "Vučica" nakon preokreta stigla do slavlja i 11. meča bez poraza

Komo na "Olimpiku" odigrao još jedan odličan meč, ali sa igračem manje nije imao snage da izdrži do kraja.

Izvor: Fabrizio Corradetti/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Sjajno igra Komo ove sezone, ali protiv Rome na "Olimpiku" nije imao snage da izdrži do kraja, i to sa desetoricom na terenu - nakon što je prvi stigao do gola.

Posljednji prvenstveni poraz Roma je doživjela upravo protiv Koma, i to sredinom decembra prošle godine, a od tara je tim Klaudija Ranijerija nanizao 11 mečeva bez poraza u Seriji A. Večeras je teško mukom stigao do slavlja protiv veoma dobrog Koma, i to poslije preokreta u drugom poluvremenu.

ROMA - KOMO 2:1 (0:1)

Komo, na čijoj klubi zbog suspenzije nije bilo Seska Fabregasa, držao je sve konce igre u prvom poluvremenu i može se reći sasvim zasluženo u samom finišu stigao do vođstva. Lukas da Kunja odličnu akciju svog tima krunisao je rutinskim golom za 0:1 pred sami odlazak na odmor.

Ipak, Ranijeri je u nastavku pokazao da je pravi fudbalski lisac. Izvršio je fenomenalne izmjene koje su njegovoj ekipi donijele potpuni preokret. Međutim, u tome su mu pomogli i gosti, koji su na isteku sata igre ostali sa igračem manje.

Izvor: Andrea Staccioli/Insidefoto/Shut / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nepunih 60 sekundi nakon što je ušao s klupe, Aleksis Salemakers donio je izjednačenje Romi. Dva minuta kasnije, zbog drugog žutog kartona Mark Oliver Kemf morao je u svlačionici, pa su gosti ostali sa desetoricom na terenu.

I za drugi Romin gol najzaslužniji su "rezervisti". U 76. minutu Divajn Renš precizno je proigrao Artema Dovbika, koji postiže deveti gol u sezoni. Oporavljeni Dovbik šansu je dobio na početku nastavka, kada je Ranijeri odlučio da zamijeni neprimjetnog Eldora Šomurodova.

I sa igračem manje, Komo je bio tvrd "orah". Nije Roma uspjela trećim golom da uvede meč u mirnu završnicu, pa je Mile Svilar u 89. "čupao" svoj tim. Prvo je Mergim Vojvoda šutirao sa distance i pogodio stativu, lopta je zatim stigla do Patrika Kutronea, koji je uputio jak šut, a Srbin spretno odbranio. Ipak, tada je signalizirana ofsajd pozicija, pa gol gostiju ne bi bio priznat.

U trećem minutu nadoknade ponovo je Svilar morao da reaguje. Ovaj put Žonatan Ikone našao se u prilici da Komu donese bod, ali je čuvar mreže "vučice" odbranio i sačuvao svoju mrežu.

Roma je tako nastavila nevjerovatan niz u prvenstvu i polako se približava pozicijama koje vode na međunarodnu scenu, iako je do dolaska Ranijerija bila među kandidatima za selidbu u Seriju B.