Bivši trener Zvezde objasnio Rusima - "I sada podržavam Putina": Pitali ga za Crnu Goru, on udario na NATO!

Bivši trener Crvene zvezde do skoro je radio u Rusiji, a prvi put je u ovu zemlju otišao prije 15 godina!

Nekadašnji trener Crvene zvezde Miodrag Božović ima veliki ugled u Rusiji, gdje je sa prekidima radio gotovo 15 godina, a u opširnom intervjuu za tamošnje medije "Grof" je govorio i o temama koje nisu fudbalske. Između ostalog, bivši defanzivac i šef stručnog štaba Zvezde pričao je o Vladimiru Putinu, ratu u Ukrajini, NATO paktu i odnosu Rusije i Crne Gore, koji sada nije sjajan.

Novinare ruskog televizijskog kanala "Meč" interesovalo je da li Miodrag Božović i dalje poštuje Vladimira Putina, predsjednika Rusije kojeg je prethodnih godina mnogo hvalio.

"Uvijek sam ga podržavao i sada ga podržavam. On je jedan od najmoćnijih lidera na svijetu, a Rusija je jedna od najmoćnijih zemalja. Žao mi je što se desilo sve ovo između Rusije i Ukrajine. Taj sukob doživljavam kao sukob dva identična naroda, kao sukob između braće. Generalno, mislim da je to rezultat djelovanja Amerike. Gurnuli su Ukrajinu u konfrontaciju sa Rusijom, zahvaljujući tome što je NATO došao do ruske granice. Možete li da zamislite da je Rusija postavila rakete negdje u Meksiku, na granici sa SAD? Kako bi tada oni reagovali?", pitao je nekadašnji trener Zvezde.

Grof je 2016. godine nosio majicu sa Putinovim likom. Pitali su ga Rusi kakva bi sada bila reakcija javnosti da to uradi. "Ne znam, ali vidim da i u Crnoj Gori i u Srbiji ima ljudi koji nose majicu sa njegovim likom. Reakcija je drugačija. Ali da pitam ja vas, zašto niko ne obuče majicu na kojoj je Bajden?", dodao je Miodrag Božović.

Govorio je Božović i o zategnutim odnosima između Crne Gore i Rusije.

"Nemam osjećaj da se topli odnosi Crne Gore i Rusije mijenjaju! Da se mlađe generacija više ne sjećaju istorijskih veza. To vam kažem iz onoga što vidim na selu i na ulici. Za nas je Rusija uvijek bila nešto posebno. Ruski jezik se učio u školi, a drugi jezici, poput engleskog, pojavili su se tek nekoliko godina kasnije. Odrasli su nam stalno govorili da je Rusija uvijek pomagala Crnoj Gori kada je trebalo. Još od vremena careva Romanovih."

Po mišljenju ruskih novinara, ulazak Crne Gore u NATO poremetio je odnose dvije države, ali Božović ne smatra da je to slučaj. "Ne mislim tako. Crna Gora je generalno nevažna država u NATO. Šta Crna Gora tu može? Nije bilo referenduma o ulasku u NATO, bila je to čisto politička odluka. Jer, osim Srbije, svi koji su nam bliski su u NATO. Stariji ljudi ne podržavaju tu odluku, jer ne vole NATO. Najviše zbog bombardovanja. Mladi i ne razmišljaju o tome", zaključio je crnogorski stručnjak.