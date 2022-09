Juventus pred eliminacijom iz LŠ - poslije dva kola! Izraelci "naljutili" PSŽ, Haland presudio "svojima"!

Odigrano je devet utakmica drugog kola Lige šampiona

Izvor: Anadolija/Isabella Bonotto

Ove večeri odigrano je devet mečeva drugog kola Lige šampiona, a najneprijatnije iznenađenje priredio Juventus, koji je u Torinu poražen od Benfike – 1:2!

Iako su bjanko-neri poveli u četvrtom minutu golom Arkadijuša Milika, ipak nisu uspjeli da stignu do pobjede. Portugalci su izjednačili do odlaska na odmor i to sa "kreča", odakle je u 44. minutu pogodio Žoao Mario, dok je novi udarac torinskom klubu, kojem je ovo drugi poraz u takmičenju, zadao David Neres poslije deset minuta igre u nastavku.

U istoj grupi, Pari sen Žermen je nakon preokreta savladao Makabi u Haifi. Izraelci su stekli prednost u 24. minutu pogotkom Tjarona Šeri, ali su favorizovani Parižani preko Lea Mesija (37.), Kilijana Mbapea (69.) i Nejmara (88.) dokazali ko je "gazda" u ovoj grupi.

Na debiju novog trenera Grejema Potera, Čelsi je izvukao samo bod iz duela sa Salcburgom, dok je u istoj grupi, ranije tokom večeri, Milan nadigrao zagrebački Dinamo (3:1).

Branilac titule Real Madrid se dugo mučio sa RB Lajpcigom, da bi onda postigao dva gola u posljednjih deset minuta i došao do pobjede, dok su u istoj grupi Šahtjor i Seltik remizirali.

Mančester siti je, poslije preokrta, na Etihadu savladao Borusiju Dortmund (2:1), kojoj je u 84. minutu presudio njen bivši golgeter Erling Braut Holand, dok su Kopenhagen i Sevilja odigrali meč bez pogodaka.

LIGA ŠAMPIONA – 2. kolo

Grupa A:

Glazgov Rendžers – Napoli 0:3

Grupa E:

Čelsi - Salcburg 1:1

Milan - Dinamo Zagreb 3:1

Grupa F:

Real Madrid - RB Lajpcig 2:0

Šahtjor – Seltik 1:1

Grupa G:

Mančester siti - Borusija Dortmund 2:1

Kopenhagen - Sevilja 0:0

Grupa H:

Makabi Haifa - PSŽ 1:3

Juventus - Benfika 1:2

(mondo.ba)