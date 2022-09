"Zmajići" dobro počeli, a onda je uslijedio pad i potop: Igor Janković debitovao porazom na klupi mlade selekcije BiH!

Novi selektor mlade reprezentacije Bosne i Hercegovine Igor Janković debitovao je porazom na klupi "zmajića".

Banjalučki stručnjak nedavno je od bivšeg selektora Slobodana Starčevića preuzeo U-21 tim BiH i nije uspješno započeo mandat!

Jankovićevi "zmajići" su u petak na sarajevskoj "Grbavici" poraženi od vršnjaka iz Švajcarske, iako su u prvih 45 minuta bili bolji rival na terenu, ali su zahvaljujući sopstvenim greškama na kraju doživjeli ubjedljiv poraz.

BiH - ŠVAJCARSKA 0:3 (0:1)

Za razliku od BiH, Švajcarci su izborili učešće na Evropskom prvenstvu 2023. godine u Rumuniji i Gruziji, ali do samog odlaska na odmor nisu pružili neku kvalitetnu partiju. Štaviše, bh. tim je dosta bolje stajao na terenu do 44. minuta kada su gosti stigli do prednosti.

Nils Rajhmuč je doveo Švajcarsku u vođstvo nakon što mu se lopta odbila na ivicu kaznenog prostora, a on majstorski ljevicom savladao golmana Muhameda Šahinovića - 0:1.

U nastavku se Švajcarska podigla i poslije nekoliko opasnih napada, koje nije uspjela da realizuje, stigla do novog pogotka u 59. minutu.

Tada je kiksnula odbrana BiH prelako dopustivši da prođe lopta ka Antoniju Alvinu Sančezu, koji je iskosa sa desne strane pogodio suprotan ugao i malu mrežu - 0:2.

Poslije nove greške odbrane "zmajića", tačnije Mladena Cvjetinovića, igrača VIktorije Berlin u 76. minutu, tačku na ubjedljiv poraz stavio je Trezor Samba udarcem sa 16 metara.

Ovaj poraz ne bi trebao mnogo da obeshrabri mladog trenera Jankovića i njegove igrače, koji su u pojedinim momentima bili u najmanju ruku ravnopravan rival, ako ne i bolji, od učesnika narednog prvenstva Evrope, posebno jer se bliži novi kvalifikacioni ciklus za plasman na kontinentalni šampionat.

Priliku za novo dokazivanje i uigravanje, "zmajići" će imati za tri dana u Kranju, gdje će odigrati prijateljski meč protiv selekcije Slovenije.

BiH: Šahinović, Cvjetinović, Račić, Muharemović, Drina, Popara, Kulašin, Ilinković, Bristrić, Bašić, Drljo, selektor Igor Janković. Na klupi: Dabić, Janković, Šukilović, Šuvalija, Kujundžić, Karić, Ramić, Sučić, Čavić, Mehmedović, Brajlović i Sabljić.

