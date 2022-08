Igor Janković napušta Borac i preuzima selektorsku klupu mlade reprezentacije BiH: Kruna na moj dosadašnji rad!

Nekadašnji selektor U-15 reprezentacije BiH preuzeće brigu o mladoj selekciji "zmajeva", koju je do sada sa selektorske klupe predvodio Slobodan Starčević.

Izvor: Promo/FS BiH

Izvršni odbor Fudbalskog saveza BiH odlučio je da mladu reprezentaciju BiH preuzme Igor Janković (40), doskorašnji kormilar U-15 tima "zmajeva", a na ovoj poziciji naslijediće Slobodana Starčevića.

"Iskreno, potajno sam se nadao ovakvoj odluci. Sigurno da imponuje i ovo je kruna mog dosadašnjeg rada", rekao je Janković na početku razgovora za MONDO.

"Neće biti lako, ali spreman sam da pokušam napraviti iskorak u mladoj reprezentaciji. Mislim da ću u tome uspjeti. Tri i po godine bio sam i u A reprezentaciji, tako da dobro poznajem rad na tom nivou i vjerujem da svi zajedno možemo napraviti iskorak, kako bi što više igrača iz te selekcije došlo do seniorskog dresa, što je u konačnici i najbitnije", naglasio je novi selektor "zmajića" koji je ranije sarađivao i sa selektorom seniora BiH Mehmedom Baždarevićem, u čijem stručnom štabu seniorske selekcije je bio u periodu od 2014. do 2017. godine.

Nažalost, zbog sukoba interesa, neće biti u prilici da ostane na čelu Omladinske škole Borca. Ipak, "crveno-plave" napušta sa velikim rezultatima iza sebe.

"Završavam svoju ulogu u Borcu, a klubu mogu samo da zahvalim na svemu što mi je pružio. Dao mi je prostor da napredujem kao trener, a kasnije i kao šef Omladinske škole. Mislim da sam u ovom periodu iza sebe sa svojim saradnicima i Upravom kluba ostavio mnogo pozitivnih stvari. Nadam se da će ljudi koji dođu umjesto mene nastaviti istim putem i da će još bolje raditi."

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Nije baš mlada reprezentacija BiH imala uspjeha u posljednjim kvalifikacionim ciklusima, pa će Janković imati mnogo posla u narednom periodu. Ipak, vjeruje da zna šta je potrebno promijeniti kako bi se napravio korak naprijed.

"Slobo Starčević je prije svega moj prijatelj i znam sigurno da je dobro radio svoj posao. Prilikom dobijanja grupa uvijek se tu zadese jedna-dvije reprezentacije koje su infrastrukturno i ligama mnogo ispred nas. Jako je teško nositi se sa takvim reprezentacijama. Da budemo iskreni i realni, kada ti dođu Italija, Belgija, Francuska, Španija... nije nimalo lako. Ali fudbal zbog svega toga jeste zanimljiv, uvijek možeš da pokušaš napraviti neko iznenađenje. Najbitnije nam je da u narednom periodu u prijateljskim utakmicama selektiramo dobro igrače, da bismo početkom marta kada počinju kvalifikacije imali jasnu sliku na koga možemo računati. Moramo napraviti kompaktan tim, a vremena je i puno i malo", poručio je Janković.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Doskošarnji šef Omladinske škole banjalučkog Borca poznat je po radu sa mladim fudbalerima. Ipak, kako tvrdi, velika je razlika u poslu sa mladićima i fudbalerima koji nastupaju u seniorskom fudbalu.

"Trenersku karijeru počeo sam u Kozari 2006. godine. Kroz težak i mukotrpan put, bili smo pionirski i kadetski prvaci BiH sa tako malim klubom u tom trenutku. Specifičan je rad u mlađim uzrasnim kategorijama. I u Borcu smo unazad dvije godine, koliko je proteklo otkako sam došao, uspjeli da budemo juniorski prvaci prvi put u istoriji. Sve su to veliki rezultati, ali najbitniji rezultat je da igrač danas-sutra dođe do seniorskog fudbala", kaže Janković, pa nastavlja uz tvrdnju da se na prekretnici između mlade i seniorske reprezentacije "gubi" dosta igrača.

JUSUFBEGOVIĆ NA KLUPI U-17 TIMA Nedim Jusufbegović preuzeće brigu o fudbalerima BiH do 17 godina. Odranije je poznato da će Mario Ivanković voditi U-19 tim, dok na kormilu seniorske selekcije ostaje Ivajlo Petev.

"U reprezentativnim selekcijama imamo taj vakuum, gdje nam kroz taj filter dođe malo igrača do seniora. A to je najbitnije. Seniorski i omladinski fudbal su dvije različite priče. U seniorskom fudbalu već imaš formirane igrače koji su u drugom trenažnom procesu i razmišljanju, dok je omladinski fudbal klasično stvaranje igrača i puno je teže raditi sa igračima u tom dobu između 18 i 21 godine, kada svi žele i vide se u nekim velikim klubovima i transferima. Taj put je izuzetno težak i tu se gube igrače."

Pravila o tzv. "bonus" igračima mijenjaju se iz sezone u sezonu, a sve sa željom da što više mladih fudbalera dobije priliku da se pokaže i dokaže u seniorskom fudbalu.

"Meni je drago da postoje 'bonus' igrači jer ti mladi igrači dobijaju prostor da napreduju. Međutim, bilo bi dobro da se promijeni pravilo. U BiH je pravilo da je to igrač do 21 godine, odnosno 2001. godište, a ja u kvalifikacionom ciklusu mogu koristiti 2002. Da je na nivou BiH to 2002. umjesto 2001. godišta, bilo bi još više igrača koji bi se razvijali i dobili šansu. U pojedinim igračima ti igrači rođeni 2001. su u svojim klubovima i lideri i po pravilniku za licenciranje su oni igrači do 21 godine, a mi ih ne možemo koristiti. To bi možda trebalo da se promijeni, jer bi Savez i selekcije dobili plus. Nama kao trenerima, odnosno selektorima bi bilo mnogo lakše, umjesto 10-15, imali bismo duplo više igrača i izvukli kvalitet iz toga", pojasnio je naš sagovornik.

Izvor: FK Kozara/MONDO

Mnogo je turbulencija viđeno ove sezone u Borcu. Rana eliminacija iz Evrope, pa loš start prvenstva i odlazak Nenada Lalatovića, odnosno dolazak Vinka Marinovića, sigurno da je uticala na sve kojima je crveno-plava boja u srcu.

Ćulum preuzeo pionire Čedomir Ćulum izabran je za selektora pionirske (U-15) reprezentacije.

"Lalatović je sigurno kvalitetan trener, koji je imao uspjeha u prethodnim klubovima. Liga BiH je izuzetno specifična i teška. Mislim da nije lako ovdje raditi, jer nemaš mnogo prostora za manevar. Jednostavno, u dva-tri kola možeš da dođeš od nebesa do kritika javnosti. Marinović je čovjek sa velikim internacionalnim iskustvom kao igrač, a kao trener jako uspješan, prije svega moj prijatelj i studiozan čovjek. Mislim da u ovom trenutku najbolje rješenje jer poznaje ligu i igrače. Vraća se sada u svoj klub, gdje se i afirmisao kao trener i vjerujem da će napraviti dobar posao. Ali za svaki posao je potrebno vrijeme. Moramo ga svi maksimalno podržati i zaštititi, jer nije lako. Težak je raspored, ali Borac uz neko osvježenje može da podigne svoj nivo igre. Nisu oni zaboravili igrati fudbal", jasan je Janković na kraju razgovora za naš portal.

Janković je ranije trenirao Borac, Rudar Prijedor, derventski Tekstilac i Kozaru iz Gradiške, dok je jedno vrijeme obavljao i funkciju sportskog direktora "Velikana iz Platonove".