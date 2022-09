Pirlo je htio u Partizan, sjedio sam s njim! Ivica Iliev se oglasio: Nudili mi Kangu umjesto Lea, a za jednim žalim!

Doskorašnji sportski direktor Partizana Ivica Iliev prvi put "otvorio dušu" poslije odlaska iz kluba.

Doskorašnji sportski direktor Partizana Ivica Iliev prvi put se oglasio za srpske medije od odlaska iz Humske ovog ljeta poslije skoro sedam godina. U intervjuu za TV Arena sport, on je ostao uzdržan kada su u pitanju detalji rastanka, za koji je nagađano da se dogodio poslije burne rasprave o tadašnjem treneru Iliji Stolici. Ipak, Iliev je otkrio neke druge, zanimljive detalje o pregovorima sa Andreom Pirlom, igraču za kojim žali, Leonardu...

"Dao sam riječ da tu temu neću započinjati dok mene neko ne pecne. Neću reći sve, ali do tog trenutka neću iznositi ništa od toga. Naravno da je odluka bila moja. Ne kajem se. Ponovo bih isto uradio, jer jednostavno morate da zaštitite svoj autoritet. Nisam izdržao toliko dugo na poziciji sportskog direktora Partizana jer sam bio potrčko, što je nažalost velika većina u ovom poslu i drago mi je što sam promijenio shvatanje pozicije sportskog direktora. Malo ko je znao ko su i šta su. Postavi se u svim tim klubovima neko da bi samo stajao, a konačne odluke donose vlasnici, predsjednici, finansijeri... A, na kraju ispašta struka. Želim i želio sam da nosim odgovornost pozicije, funkcije i to sam uvijek radio", rekao je Iliev. "Zato sam uvijek govorio šta od koga igrača očekujem, kako vidim tim, da bi se vidjelo da li znam i ne znam i zato mi je drago što je velika većina uvijek bila u kontri od mene i drugačije je vidjela svakog igrača. to je neravnopravna borba, jači sam od svih njih", dodao je on.

Koliko je bilo realno da Andrea Pirlo dođe u Partizan? Iako je tada demantovao mogućnost da dođe Italijan, sada je potpuno otvoreno govorio o tome. "Sjedio sam sa njim i čovjek je (htio) za pet puta manje novca nego što je dobio u Turskoj. Zaintrigiralo ga je, želio je, trajalo je 10-15 dana dok se sve lomilo. Dolazilo se do najsitnijih detalja. Kad pričamo o Pirlu, pričamo o periodu od prije tri mjeseca, da ne licitiram tačno datum. Predstavljao sam i njemu i svima viziju, ideju, potencijal kluba, moju energiju, koja je nepresušna i emociju sa iskrenošću, koju su prepoznavali".

"ŽALIM SAMO ZBOG NJEGA"

Iliev je otkrio da žali što nije uspio da dovede samo jednog igrača - napadača Žilijena Ngoja, koji je ovog ljeta umjesto u Humskoj završio u Mehelenu. Bio je slobodan igrač, pregovori su vođeni i odmakli su, ali na kraju nije postignut dogovor. "Kad su normalne okolnosti, a pričamo o stranim igračima, samo je jedan uspio da ne dođe, a da sam ga pozvao. Bio je u Srbiji. Žao mi je, jer je on samo jedan koji nije došao, a siguran sam da nije bilo samo do njega. U pitanju je Ngoji iz Belgije. Profil igrača kakav ja obožavam. Djelovalo je da je to - to. Nije došao zbog čovjeka koji uopšte nije učestvovao u priči".

"REKAO MI - NE MOŽEŠ LEA, UZMI KANGU"

"On, Suma i Dijabate su igrači od 30 sekundi. Leonardo? Dobio sam poruku dok sam bio u kolima na Košutnjaku, uzimam telefon i puštam video klip od 30 sekundi. Vozio sam i pitao sam se 'Da li je moguće da ja ovog mogu da dovedem?" Stajem, gasim auto i kažem tipu koji mi je poslao video da idem na stadion i da razmišljam da li da mogu ovo uopšte da gledam. Pitao sam ga da li bi on prihvatio 10.000 mjesečno (smijeh), Naravno da je došao za mnogo više, ali tako sam počeo. Malo po malo, krenuo sam da lomim cijelu priču. Kako je došlo do toga? Meni je prije Zvezde bio ponuđen i Kanga, a ljudi treba da znaju da ljudi nude i Zvezdi i Partizanu gotovo identične igrače...Sa bliskim saradnicama, Goranom Arnautom i Dejanom Rusmirom, tražili smo poslije ko je Leonardov agent i kada smo došli do njega, rekao je: 'Da li ste normalni? Za vas je Kanga'. Veoma poštujem Kangu, odiičan je igrač, ali vidi se jasna razlika u kvalitetu ta dva igrača"

Na pitanje da li je Leonardo njegov najveći pogodak, Iliev je zastao i rekao da jednu stvar mora da objasni svima. "Promašio igrača? Nisam promašio. Pogodak ili promašaj je kad baš kažem to za šta dovodim nekog igrača, a ako on to ispuni, on je pogodak. Mi imamo 25-30 igrača, spomenuću jednog igrača, Milana Radina, došao je da bude zamjena velikom Evertonu, za malu platu, da 'zatvori' neku utakmicu, da kad Everton ima kartone zamijeni i odigra umjesto njega. I neko će reći, 'Kakav je to pogodak, on nije igrao'. Sad kažem - on je pun pogodak Partizana!", rekao je Iliev.

