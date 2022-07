Bombe, promašaji i milioni Ivice Ilieva: Od "dečka za koga garantuje" do "igrača od 30 sekundi" - ovo će se pamtiti!

Završena je jedna era i Ivica Iliev je drugi put otišao sa mjesta sportskog direktora Partizana. Tu je bio od 2015. i uz prekid je ostao skoro punih sedam godina. Evo šta ostavlja kao svoj rezultat i zaostavštinu.

Izvor: MN PRESS

Malo ko se nadao da će odlazak sportskog direktora Ivice Ilieva biti prva promjena u Humskoj 1 poslije lošeg početka sezone. Nakon uvodne pobjede nad Javorom, crno-bijeli nisu savladali Radnički iz NNiša i TSC, a prvi znaci "pucanja" bili su signali da trener Ilija Stolica i Iliev očigledno više ne mogu zajedno. U ponedjeljak je klub podržao šefa stručnog štaba, a u srijedu je Humsku napustila igračka legenda tog kluba i direktor koji je obilježio prethodni period crno-bijelih.

On se već jednom, 2019. godine, zvanično povukao sa svog mjesta, ali je ipak ostao u klubu kao koordinator i aktivan učesnik u rukovođenju sportskim sektorom. Prošlog septembra se zvanično vratio na mjesto sportskog direktora, ali je manje od godinu dana kasnije definitivno napustio crno-buhele.

U svom skoro sedmogodišnjem mandatu doveo je i ispratio iz kluba niz igrača, pogodio neke fudbalere koji su pisali noviju istoriju kluba, imao i neke promašaje, doprinosio milionskim prihodima crno-bijelih od transfera, kao što je bilo i slučajeva u kojima su igrači odlazili za manje obeštećenje od očekivanog ili bez odštete. U emotivnim izlaganjima najavljivao je bombe, javno garantovao za igrače, a prošle nedejlje je najavljivao novu energiju u Humskoj, ali je nekoliko dana kasnije ipak otišao i obrazložio tu svoju odluku.

Dok crno-bijeli kreću u potragu za novim rješenjem na mjestu čovjeka zaduženog za sastavljanje tima i dovođenje pojačanja, ovo su neki od poteza po kojim će ostati upamćena era Ivice Ilieva u klubu.

BOMBE IVICE ILIEVA - Prvo kultni tandem, pa onda afrički bombarderi i jaguar iz Azije!

Kada je u oktobru 2015. došao na mjesto sportskog direktora sačekao ga je Partizan koji je u prvih 15 kola Superlige imao četiri poraza i četiri remija, a Ljubinko Drulović je desetak dana prije dolaska Ilieva u klub zamijenio Zorana Milinkovića na mjestu trenera. Zapravo je prvi potez Ilieva u Partizanu otkaz za Drulovića već u decembru i dovođenje Ivana Tomića na mjesto prvog trenera.

Narednog ljeta je počela prva "puna" sezona u kojoj je bio zadužen za tim, ali i ona je krenula loše. Tada je napravio kultni tandem Đurđević-Leonardo, ali je tim u prva tri kola ostao bez pobjede i onda je uslijedila promjena koja je preokrenula sezonu.

"Prvo, poželio bih puno sreće novom treneru koji se vratio kući. To je čovjek koji s obzirom na godine ima nevjerovatno iskustvo, neko ko ima veliki karakter. Poznajem ga već 25 godina i srećan sam što sam uspio da ubijedim ljude iz Uprave da je on pravo rješenje. On zna kako se upravlja svlačionicom, zna kako da nas podigne. Ubijeđen sam da će ponovo da nas ujedini. Ne pamtim da je neka osoba, kako igrač tako i trener, bila toliko poželjna u Partizanu kao danas Marko", izjavio je Iliev kada je u avgustu 2016. godine vratio Marka Nikolića u Humsku.

Nakon Leonarda i Đurđevića koji su kliknuli pod vođstvom Nikolića nakon probe koju je prošao stigao je i Leandre Tavamba koji je u novembru potpisao ugovor i kompletirao napad koji će donijeti brdo golova i navijačima Partizana posebno dragu titulu u sezoni 2016/17. Đurđević i Leonardo su sa po 24 gola bili najbolji strijelci prvenstva, a crnogorski reprezentativac je proglašen i za najboljeg igrača sezone. U tim godine uvršten je i Bojan Ostojić koji je stigao kao slobodan igrač i na kraju ostao sve do ove sezone.

Naredne sezone (2017/18) navijače je najviše obradovao povratak kapitena Vladimira Stojkovića među stative a dva transfera koja su se ispostavila kao puni pogoci su bili dolazak Slobodana Uroševića i dovođenje Saše Zdjelara. Nemanja Miletić je takođe došao na ljeto 2017. i u prvom mandatu je bio stub odbrane Partizana i uspio je da dođe i do reprezentacije.

U sezoni 2018/19 apsolutno najveći pogodak Ivice Ilieva opet je bio napadač. Iz Nasionala je kao slobodan igrač stigao Rikardo Gomeš i u jako lošoj sezoni za crno-bijele je sa 20 golova bio jedna od rijetkih svjetlih tačaka.

Otišao je Rikardo naredne sezone, Partizan je zaradio 3.000.000 evra i unaprijedio napad! Tada je novi napadač plaćen, ali iz ove perspektive 2.000.000 evra za Umara Sadika djeluje kao sitnica. Kasnije je prodat Almeriji za 9.000.000 evra uz brojne bonuse koji i sada donose novac u kasu crno-bijelih. Takođe u sezonii 19/20 stigao je i "Jaguar" - Takuma Asano koji je takođe pokazao da je igrač za velike mečeve i brzo je postao miljenik navijača.

Te sezone Iliev je sjajno odigrao i dovođenjem veterana Bibarsa Natha koji je i godinama kasnije "mozak" igre Partizana i glavna je kreativna sila crno-bijelih, a treba spomenuti dovođenje tada malo poznatog crnogorskog veziste Aleksandra Šćekića, kao i defanzivca Igora Vujačića iz Zete, štopera koji ne samo da je postao jako bitan dio tima poslije dosta lošeg početka karijere u Partizanu, već je tim iz Humske nekoliko puta odbijao unosne ponude za njega.

Sada su kao "bombe" najavljeni Patrik Andrade i Fuseni Dijabate koga je Iliev predstavio kao "igrača od 30 sekundi", ali treba sačekati i procijeniti kako će se odvijati njihove karijere. Takođe se ni za Kvinsija Meniga još uvijek sa sigurnošću ne može reći da li je njegovo dovođenje pogodak ili promašaj.

PROMAŠAJI ILIEVA - Dečko za koga je garantovano, "dominator", napadač koji ne može da trči i Sejduba Suma!

Čim je počeo da sklapa timove Partizana, Ivica Iliev je imao i svojih promašaja, a prvi koji se ozbiljno pamti je Sejduba Suma. Plaćen je 1,6 miliona evra, Iliev je nekoliko puta govorio da su svi u klubu bili oduševljeni ofanzivnim vezistom, a on je uglavnom pravio probleme, mada je imao i svijetlih epizoda, poput gola kojim je poveo tim ka pobjedi u 161. vječitom derbiju.

Prvo je loše počeo i nije mogao da opravda ulaganja pa je u sezoni 2018/19 poslat na pozajmicu na kojoj nije igrao, da bi kada se vratio narednog ljeta odigrao jedinu dobru sezonu u crno-bijelom dresu. Na kraju je Gvinejac na svoju ruku napustio Partizan i sveukupno može da se smatra ozbiljnim promašajem.

Na startu mandata Ivice Ilieva kao sportskog direktora stigao je i Sedrik Gogua - štoper koga je Iliev predstavio kao "dominatora" i koji je u uvodnim mečevima izgledao odlično i prije svega fizički impresivno, ali je brzo ispao iz tima. Iliev je kasnije pričao da ga je pokvario noćni život Beograda, ali sve u svemu i snažni defanzivac se ubraja u promašaje.

U sezoni 2017/18 vraćen je i Zoran Tošić koji na kraju ipak nije pružio ono što se od njega očekivalo s obzirom da je došao kao standardni igrač CSKA iz Moskve i dugogodišnji reprezentativac, Đorđe Ivanović je kao zvijezda Superlige ostavio jako blijed utisak u Humskoj, ali ono što se možda i najviše pamti iz tog perioda je konferencija za novinare na promociji Ognjena Ožegovića, nekadašnjeg đaka i prvotimca Zvezde.

"Ja garantujem za ovog dečka", rekao je povisivši ton i podigavši ruke Iliev na predstavljanju napadača. Na kraju, 12 golova na 37 mečeva u u tri sezone ipak nije nešto što zadovoljava navijače od napadača Partizana.

Sljedeće sezone stigla su dva stranca koja su već sada zaboravljena - Musa Ndžaj i Gabrijel Enake. Norveški ofanzivac je stigao da donese brzinu i golove, a od tada je sve u njegovoj karijeri otišlo strmoglavo na dole pa je trenutno u drugoj ligi svoje zemlje. Desni bek iz Rumunije jeste došao kao slobodan igrač, ali samo 15 mečeva bez ozbiljnog učinka nije nešto što se očekivalo od nekadašnje reprezentativca Rumunije.

A promašaji su bili lajtmotiv i prelaznih rokova u sezoni 2020/21 s obzirom na to da je Žan Kristof Bajbek koji je stigao kao nekadašnji fudbaler PSŽ-a na kraju završio crno-bijelu epizodu sa jedva nekoliko nastupa. Jednostavno došao je nespreman i na kraju se ispostavilo da mu je tijelo do te mjere istrošeno da je pitanje da li može da se bavi profesionalnim fudbalom. Trenutno igra u Boliviji.

Promašaj je bio i Maki Banjak koji je došao kao reprezentivac Kameruna, a na kraju pao na sam kraj klupe kod Aleksandra Stanojevića i čak su neki igrači koji nisu štoperi dobijali priliku prije njega. U toj sezoni Iliev je u klub doveo i povratnike, Miloša Jojića, Marka Živkovića, Aleksandra Miljkovića, Filipa Holendera i Ivana Obradovića koji se s obzirom na rekordni broj osvojenih bodova ne mogu klasifikovati kao promašaji, ali ipak nisu donijeli timu potreban kvalitet za titulu i ozbiljan iskorak.

JEDNO JE SIGURNO - MILIONI SU PLJUŠTALI!

Izvor: MN PRESS

Ono što je sigurno najbolje radio Ivica Iliev je prodaja igrača! Partizan je ostvario neke zaista impresivne transfere u periodu kada je on bio sportski direktor, što prodajom bisera iz omladinske škole, što prodajom igrača koje je sam Iliev doveo u klub. Najveći transferi su svakako odlazak Strahinje Pavlovića u Monako za 10.000.000 evra i prodaja Umara Sadika Almeriji za 9.000.000 evra uz bonuse koji i sada donose nove prihode klubu.

Čim je Iliev sjeo na stolicu sportskog direktora prodati su Ivan Šaponjić u Benfiku za 3.000 evra, Abubakar Oumaru za 1.200.000 evra i Saša Lukić i Darko Brašanac za 1.700.000 i 1.500.000 evra.

Igrači iz omladinske škole su svakako donijeli najviše novca - Mančester siti je Filipa Stevanoviča platio 8.500.000 evra, a Fiorentina je drage volje dala prvo 4.500.000 evra za Nikolu Milenkovića, a potom 3.200.000 evra za Dušana Vlahovića, a sada je pomalo i zaboravljen transfer Nemanje Mihajlovića u Herenven za 1.700.000 evra.

Znao je Partizan dobro da proda pojačanja koje je dovodio Ivica Iliev pa je tako Leonarda Al Ahli kupio za 4.000.000 evra, Olimpijakos je za Uroša Đurđevića iskeširao 2.500.000, a Leandre Tavamba je otišao put Arabije za 1.400.000. U Emiratima je plaćeno 3.000.000 evra za Rikarda Gomeša, a i neki igrači koji nisu bili nosioci igre su znali da donesu novac.

Nebojša Kosović, Marko Jevtović, Nemanja Miletić, Uroš Vitas i Nemanja Nikolić su redom donosili oko pola miliona evra iako nisu bili nosioci igre u trenutku odlaska iz Partizana, a Marka Jankovića je SPAL platio 1.800.000 evra.

Na kraju kada se sve podvuče - kakva je vaša ocjena rada Ivice Ilieva?

