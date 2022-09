Milan Lane Jovanović otkrio ko je htio da ga skloni iz reprezentacije: Vršili pritisak na Antića!

Nekadašnji srpski fudbaler otkrio je zašto posebno cijeni Radomira Antića.

Navijači reprezentacije Srbije i čim čuju ime Milan Jovanović prisjete se gola Njemačkoj i "skoka" u kanal na Svjetskom prvenstvu u Južnoj Africi, a prije tog takmičenja krilni napadač je zacementirao mjesto u reprezentaciji i pored svih pritisaka na selektora. Ekipa Radomira Antića bila je silna u njima, a Jovanović i Krasić na krilima predstavljali su strah i trepet - novu snagu nacionalnog tima.

Može se reći, iz ove perspektive, da je Milan Jovanović bio baš Antićev proizvod. Imao je u svojoj biografiji Vojvodinu, Šahtjor i Dinamo iz Moskve, zatim i Standard iz Liježa u kojem je legenda, ali su tek partije u dresu nacionalnog tima od njega napravile fudbalera poznatog širokoj javnosti u Srbiji. Dokazivao se u dresu reprezentacije, jer mu je "Mister" neograničeno vjerovao kada je trebalo istrčati na teren.

Upravo toga se "Lane" prisetio gostujući u podkastu Aleksandra Stojanovića, gdje je između ostalog govorio i o jednoj sceni pred meč kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Nacionalni tim pripremao se u staroj bazi Kovilovo za utakmicu protiv Litvanije, a Jovanović je bio "viđen" među starterima za taj meč. Ipak, nije svi imali takvu ideju...

"Imam ogromno poštovanje, on je mene zadužio još jednim detaljem. To da ću početi utakmicu protiv Litvanije već se polako šuškalo, a onda se javilo tadašnje rukovodstvo uključujući i trenera jednog od naša dva najveća kluba. Stigli su u Kovilovo da ubijede Antića da bi njihov igrač trebalo da počne utakmicu zbog nastupa za Premijer ligu. Ja neću govoriti ime tog mog kolege koji je danas jedan od mojih najboljih prijatelja, divan momak. On nema apsolutno ništa sa tom situacijom, bio je objekat oko koga se priča vrtila. E, Antić je tu ostao čvrst. Rekao je da reprezentacija treba da bude sačinjena od igrača u najboljoj formi i da ne može da se igra sa svojim pedigreom, a normalno ni sa činjenicom da ignorišem nešto što smo ovdje vidjeli svi. Nisam siguran koliko bi selektora u takvoj situaciji reagovalo tako čvrsto, mislim da bi mnogi popustili. Ja sam tek tada shvatio šta je obrazac i model ponašanja bio decenijama ovdje u Srbiji. I Antiću se, bar kada su te kvalifikacije u pitanju, vratila 'kosmička pravda', vratilo mu se što nije pristao na pritisak i na igre tog karaktera. Zato sam ja njemu zahvalan, što mi je pošteno dao šansu. Trudio sam se i imao nevjerovatan motiv da mu vratim, da ga uvjerim da je bio u pravu. To je najveći poklon i benefit tog odnosa i tog perioda", ispričao je Milan Jovanović.

Radomir Antić nije želio da se "kocka" sa ugledom reprezentacije, pa je Milan "Lane" Jovanović bio starter na tom i brojnim drugim mečevima. Nekadašnji igrač Liverpula nastupio je na 44 utakmice, uz 11 postignutih golova. Najpoznatiji je onaj na Mundijalu protiv Nijemaca, kada je tokom trijumfa srpske reprezentacije imao vremena i da se šali sa Markom Marinom, kojeg je upitao za porijeklo i poručio mu da trči sporije.