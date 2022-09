Izraelski selektor šamarao fudbalera, pa se pravdao: Pomazio sam ga!

Meč plej-ofa za U21 EURO 2023 obilježio skandal pored terena.

Mlada reprezentacija Izraela do 21 godine napravila je veliki uspjeh i plasirala se na EURO 2023, pošto su u revanš meču plej-ofa eliminisali Irsku rezultatom 3:1 (1:1) u penal seriji.

Duel je, međutim, obilježio skandal pored terena koji je izazvao izraelski selector Guj Luzon.

Tokom pauze prije produžetka Luzon je bukvalno šamarao svog fudbalera Ziva Morgana dok mu je davao instrukcije.

זה בושה של מאמן באמא שליpic.twitter.com/6RRXIRrhif — Aviad (@_Aviad_)September 27, 2022

Izraelski selector pokušao je poslije meča da se opravda.

"Ziv Morgan? Pomazio sam ga. Nije to šamar. Kad udarim šamar, to se osjeti. Mazio sam ga s ljubavlju i to je sve. Bilo je to milovanje. Nema tu ništa sporno. Razgovarali smo kao profesionalci, smijali se. Dao sam mu i kolač na kraju utakmice. Mogu reći svom igraču što poželim, sve u dobrom duhu. Idemo dalj”, rekao je Luzon.