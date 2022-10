Donio ruže, stavio ih na sto i rekao dva imena! Cijela Italija priča o Spaletijevom potezu

Dirljiv gest poznatog italijanskog trenera Lućana Spaletija.

Trener Napolija Lućano Spaleti došao je u petak na konferenciju za novinare sa dvije ruže, u znak poštovanja prema ubijenim Irankama Mahsa Amini (22) i Hadis Najafi (20). One su postale simbol aktuelnih protesta u svojoj zemlji protiv strogih pravila nošenja hidžaba. Kada su ga pitali zašto je donio ruže, Spaleti je kratko odgovorio: "One su tu da bismo se sjetili Mahse Amini i Hadit Nalafi. To je sve što ću reći".