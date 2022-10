Mbape postaje nepodnošljiv! Legenda Francuske proziva zvijezdu!

Emanuel Peti je imao jasnu poruku za Kilijana Mbapea poslije njegovih nedavnih riječi.

Izvor: Profimedia/YouTube/Stadium Astro/Printscreen

Ne prestaju problemi s Kilijanom Mbapeom. Zvijezda Pari Sen Žermena iz nedjelje u nedjelju dospjeva u centar pažnje fudbalske javnosti, bilo svojim potezima, bilo izjavama. Nakon mjeseci priča o njegovom sukobu sa Nejmarom, razmaženom ponašanju i ruganju pojedinim saigračima, sve je više onih kojima je dojadila ta stalna drama oko ovog fudbalera.

A među njima je i slavni Emanuel Peti. Posljednja izjava Mbapea, tokom nedavne reprezentativne pauze, kada se žalio na to što u klubu nema identičnu ulogu kao u nacionalnom timu Francuske, žestoko je iznervirala legendarnog vezistu koji dobro zna da takvo ponašanje u najvećim timovima ne bi smjelo da bude dozvoljeno.

"Ovdje igram drugačije nego u klubu, ovdje imam mnogo više slobode. U Parizu je drugačije, od mene se traži da ponekad budem pivot koji otvara prostor za druge", požalio se nedavno Kilijan Mbape. Ove riječi su navodno ponovo iznervirale njegove saigrače u napadu, Mesija i Nejmara.

Legendarni Francuz Emanuel Peti kaže da je to sasvim logično. Bivši reprezentativac Francuske i prvak Evrope i svijeta sa tom selekcijom rekao je za "RMC Sport" da Mbape polako, ali sigurno postaje nepodnošljiv. Kako navodi, bilo bi bolje da razmisli prije nego što reskira da napravi tako eksplozivan medijski istup.

"Uvijek se radi o istom igraču. U jednom trenutku to mora da prestane. Da li je on sposoban da shvati posljedice svojih riječi? Postoji efekat bumeranga. Reci nasamo svom treneru ako te nešto muči. Govorimo o samom srcu ekipe, a on to tek tako ističe u javnosti. Da sam na mjestu Mesija i društva, bila bi mi puna kapa svaki put kad Mbape progovori. Sljedeći korak je da ga pitaju kakvu ekipu on želi da ima. Samo još to nedostaje", surovo iskren je bio Emanuel Peti.