Umro mi je sin, a onda se pojavio Maradona! Legendarni Argentinac kroz suze pričao o Dijegu: Pričali su da me ne voli...

Martin Palermo je večno zahvalan Dijegu Maradoni zbog dvije stvari. Jedna je vezana za fudbal, a druga za to kakav je Dijego bio čovjek.

Dijego Armando Maradona je najveća legenda Boke Juniors i najbolji fudbaler koji je ikada igrao u dresu tog tima, ali malo koga navijači ovog velikana vole kao Martina Palerma! Iskusni napadač je skoro cijelu karijeru proveo u Buenos Ajresu, a za klub je na oko 300 mečeva dao nevjerovatnih 142 gola i uz to upisao 35 asistencija.

Završio je karijeru 2011. godine, a samo godinu dana ranije jedan poziv Dijega Maradone mu je promijenio karijeru! U strašnoj konkurenciji napadača iz Argentine na vrhuncu svoje karijere Palermo nije bio ni blizu nacionalnog tima, a onda je dobio poziv da igra na Svjetskom prvenstvu u Južnoj Africi sa 36 godina! Ali taj poziv za odlazak na Mundijal nije najljepša stvar koju je veliki Dijego uradio za Martina Palerma!

"Kada sam prolazio kroz najgori period u životu, a to je kada je preminuo moj sin, Diego se pojavio u bolnici da nas posjeti. Te stvari se ne mogu nikada zaboraviti. Rekao mi je da je uz mene i da ga zovem šta god mi treba", rekao je Palermo kroz suze, gostujući u jednom podkastu.

On je iz nekog razloga prije toga mislio da ga veliki Dijego ne voli, ali se kada mu je bilo najteže ispostavilo da je Maradona bio uz njega.

"Nekada vam jednostavno treba takav prijatelj, da je tu uz vas kada je najpotrebniji iako nisam mislio da mi je Diego prijatelj. On je dokazao suprotno i bio je tu kada mi je to bilo najpotrebnije, a najmanje očekivao to od njega", objasnio je Palermo.

Nije Palermo debitovao kod Maradone već davne 1999. godine, ali nakon što je na meču Kopa Amerike promašio tri penala na jednom meču nikada više nije bio pozvan u tim. Poslije decenije čekanja dobio je poziv za kvalifikacije za Mundijal i upisao nekoliko mečeva za "gaučose".

"Ne mogu da vam opišem koliko je meni Dijego značio. On mi je omogućio da igram svoj prvi Mundijal sa 36 godina kada to niko nije očekivao, pa ni ja sam. Svi su govorili da me ne voli, ali evo sada znate kakav smo odnos imali. Izgubio sam zaista velikog prijatelja", rekao je Palermo, koji je detaljno pričao koliko mu je teško pala Dijegova smrt.

Te 2010. godine poslije dva meča u kvalifikacijama Maradona je Palerma poveo na Mundijal, na kome je upisao nastup! Na meču protiv Grčke Argentina je pobijedila 2:0, a Palermo je ušao sa klupe i uspio da upiše gol na Svjetskom prvenstvu! Na kraju je reprezentativnu karijeru završio sa 15 odigranih utakmica i devet golova, od kojih taj protiv Grčke posebno pamti.