Ovo je kraj jedne ere - Leo Mesi potvrdio veliku vijest! "Nervozan sam, jer znam da je to to, već sam odlučio!"

Lionel Mesi je ovih dana bio povezivan sa povratkom u Barselonu, a on se sada oglasio povodom predstojećeg Svjetskog prvenstva.

Izvor: YouTube/DINHO/Printscreen

Još samo nešto malo više od mjesec dana ostalo je do početka Svjetskog prvenstva. Igrači polako bruse formu i spremaju se za najvažniji događaj u posljednje četiri godine, a među njima je i Lionel Mesi koji će u Kataru igrati svoj peti Mundijal u karijeri.

Argentinac, za kog se piše da će se narednog ljeta vratiti u Barselonu, još uvijek nije uspio da osvoji jedini veliki trofej koji mu nedostaje, a kako sada stvari stoje, ovo će mu biti posljednja prilika. Jer Mesi je potvrdio - još Katar i više nema Mundijala!

Mesi je jednom u svojoj karijeri odlučio da se oprosti od nastupa u reprezentaciji Argentine, ali se ubrzo bio predomislio. Od tada je osvojio Kopa Ameriku, južnoameričko prvenstvo, a sada je saopštio da poslije narednog Svjetskog prvenstva više neće igrati na najvećoj fudbalskoj smotri.

"Odbrojavam dane do početka Svjetskog prvenstva. Ima malo nervoze i volio bih da se već sada igra. Da, ovo će sigurno biti moje posljednje Svjetsko prvenstvo. To sam već odlučio. Ima te nervoze i pitanja šta će se desiti, ali odluka je donesena", rekao je Mesi argentinskom novinaru Sebastijanu Vinjolu. Ipak, on ne vjeruje da je njegova selekcija među favoritima za osvajanje turnira.

"Ne smatram nas favoritima. Ima tu reprezentacija koje su ispred nas, ali mi ćemo se boriti protiv bilo koga", poruka je igrača za kog je i Džejmi Karager rekao da bi pre voleo da Argentina osvoji Mundijal nego Engleska, upravo zbog Mesija.