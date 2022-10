Iskusni čuvar mreže bio je dio tima Nice u Beogradu, ali po svemu sudeći neće i u Francuskoj.

Izvor: MN PRESS

Stigao je u Nicu kao veliko pojačanje, a ubrzo je precrtan u francuskom timu! Kasper Šmajhel (36), čuvar mreže koji je između ostalog branio i protiv Partizana u Beogradu, sklonjen je sa mjesta golmana nakon samo deset mečeva u novoj sezoni. Francuzi su razočarani njegovim izdanjima i već su ga označili kao skup promašaj.

Prije svega, iskusnog golmanu zamjera se odnos prema treninzima, ali i nastupi na utakmicama koji nisu bili ni blizu sjajnih. Na prvih deset mečeva u klubu primio je 11 golova, pa je pred treće kolo grupne faze Konferencijske lige sklonjen na klupu za rezerve. To bi mogla da bude samo naznaka onog što će se desiti u januaru...

Po svemu sudeći, danski čuvar mreže će već nakon šest mjeseci tražiti novu sredinu, ukoliko uopšte ima želju da i dalje brani. Zbog svojih godina, ali i svega što je postigao do sada, Kasper bi mogao i da se penzioniše nakon što mu Nica jasno stavi do znanja da više ne računa na njegove usluge. A to će se desiti uskoro, jer je gotovo sigurno da Šmajhel neće braniti u nastavku jesenjeg dijela, pa ni protiv Partizana na revanšu u Francuskoj.

Pogledajte detalje sa meča Partizana i Nice u Beogradu:

Vidi opis Partizanov rival ima veliki problem - ogromno pojačanje je razočaranje: Precrtan poslije 10 utakmica, odmah može da ode? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Podsjećamo, francuski tim je u Beogradu odigrao 1:1 protiv Partizana, a Kasper Šmajhel nije ništa mogao kod gola Fusenija Dijabatea. Udarac Partizanovog napadača bio je neodbranjiv za golmana koji je ponikao u akademiji Mančester sitija, branio na pozajmicama u Darlingtonu, Bariju, Falkirku, Kardifu i Koventriju, a zatim bio član Nots Kauntija i Lidsa, prije nego što je 11 godina proveo u Lesteru.