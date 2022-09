Petrić u svlačionici stao pred tim: Nemam šta da vam kažem! Partizanov trener poslao igrače da uživaju, pa da sve ponove

Gordan Petrić rekao je da je ključno da njegovi igrači

Partizan je odigrao neriješeno protiv Nice u borbenom i uzbudljvom meču Konferencijske lige u Beogradu, a trener crno-bijelih Gordan Petrić zatražio je poslije meča od igrača da igraju svaki meč kao protiv francuskog kluba.

"Nema potrebe da ja dajem ocjene, igrači znaju tačno kako su odigrali, ali ovo je još jedan dodatni motiv. Treba da uživaju večeras u pruženoj partiji, ali sutra je već novi dan, teška utakmica protiv Radnika je u nedjelju, putovanje je, brzo se igra... Rekao sam im na poluvremenu da nastave i da nemam šta da im kažem na osnovu prvog poluvremena, to su poslušali, mislim da smo bili bliži pobjedi - to je to", rekao je Petrić za TV Arena sport.

Trener crno-bijelih nekoliko puta je naglasio da je za njega ključna riječ: "Ponavljanje". "Očigledno se vidi napredak kod momaka, ali treba da se ponavljaš stalno, da večeras uživaju, pa da se ponavljaju. Ako uđu u to, onda ulaze u neki profesionalizam", dodao je šef struke tima iz Humske.

Partizanovog ofanzivca Fusenija Dijabatea kod gola za 1:1 i velikog promašaja Rikarda Gomeša u šansi za 2:1, Petrić je govorio i o rano primljenom golu - već u 2. minutu utakmice. "Jeste dekoncentracija, tri puta smo davali čistu loptu, ekipa kao što je Nica to kažnjava, ali rekao sam im da nastave guraju loptu na pravi način", dodao je Petrić.