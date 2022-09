Mislio sam da je Zvezda bolja od njih: Petrić želi pobjedu protiv uspavanih Francuza

Trener Partizana Gordan Petrić očekuje tešku i nimalo naivnu utakmicu u drugom kolu grupne faze Konferencijske lige protiv ekipe Nice.

Fudbaleri Partizana u četvrtak (21.00) dočekuju francusku Nicu u meču drugog kola grupne faze Konferencijske lige. Poslije neopisivo uzbudljivog i neobičnog meča protiv Slovacka i remija 3:3, crno-bijeli žele da naprave iznenađenje i savladaju daleko bogatijeg rivala pred svojim navijačima.

Trener Partizana Gordan Petrić svjestan je težine zadatka koji će njegov tim imati protiv jedne od jačih ekipa iz francuske Lige 1, ali vjeruje da njegovi puleni mogu da ostvare dobar rezultat u Humskoj.

"Gledali smo tri utakmice, gledali smo posljednju u prvenstvu gdje su slavili 0:1. Tu mi je djelovalo kao da ne igramo sa najjačom ekipom s kojom smo igrali do sada. Kad to kažem, u tom trenutku sam mislio da je Zvezda možda i bolja ekipa od Nice. Međutim, druge utakmice, posebno drugo poluvrijeme s Kelnom, vidjelo se da imaju jak sastav i da su tehnički dobro potkovani i da imaju brze igrače. Igramo protiv ekipe koja trenutno spava, u svakom trenutku može da se probudi i napravi problem, kao što su pokazali protiv Kelna. Pričao sam sa Vladom Ivićem koji je s Makabijem igrao protiv njih, on mi je dao dosta informacija, igraju u talasima, igraju 10-15 minuta kao da su uspavani i da onda prebace u višu brzinu. Čeka nas težak meč. Moramo da odgovorimo na njihov stil igre, ali i da primijenimo naš stil i pokušamo da ostvarimo rezultat. Vidjećemo danas da li su svi zdravi i spremni za sutra", počeo je Petrić na konferenciji za medije uoči susreta. On je otkrio i kako bi Partizan mogao da zaigra protiv Nice.

"Belić je suspendovan, posljednje dvije-tri utakmice igra na visokom nivou i nedostajaće nam. Imamo igrača koji mogu da ga zamjene, ali da vam kažem ko će igrati, to moram da vidim i danas na treningu. Izaći ćemo u sistemu koji je prepoznatljiv u našem prvenstvu u posljednjih nekoliko utakmica. To što mogu ja da obećam ne znači da će se sprovesti u djelo. Bitno je za mene da igramo na našem stadionu i nemamo šta da kalkulišemo. Ako dobijemo, bliži smo proljeću i to nam je bitno. Posebno jer posljednju utakmicu igramo sa Česima i to možda može da bude odlučujući meč."

PETRIĆ O SITUACIJI U JSD PARTIZAN "Znate šta, ja sam bio funkcioner i u ovoj situaciji, kada ne znam ono na čemu sjedim, a gdje mi je glava, ako ste me razumeli šta sam htio da kažem, i ne razmišljam o tim stvarima. Bio sam u sličnoj situaciji 2016-2017, kad sam predlagao i davao neke savjete, možda je nekome to djelovalo smiješno. Sigurno da to utiče i na fudbalski klub, a neki igrači sigurno i ne razumeju šta se dešava. Obratiću pažnju na treningu, da se igrači time ne opterećuju kao što se ja ne opterećujem. Fokusiran sam na svlačioicu i igrače, da oni pruže maksimum. Dosta stvari treba da se sredi u SD, vjerovatno, nisam toliko upoznat. Moj prijedlog svima je da sjednu da razgovaraju da pomognu SD Partizan. Kako se pomogne njemu, tako će se pomoći i ostalim klubovima."

Partizan je u posljednja tri meča postigao 14 golova, od čega šest protiv Mladosti iz Lučana prošlog vikenda. Kako Petrić kaže, bilo je planirano da na tom meču još više odmori neke od prvotimaca.

"Htio sam da odmorim i više igrača na tom meču. Živković nije bio predviđen da igra, pa bi možda još neko od mlađih igrača mogao da zaigra. Ali kad se igra u ritmu četvrtak-nedjelja, ne trenira se mnogo i mislim da su spremni i odmorni. Pobjede daju svježinu i raspoloženje u samom organizmu i u glavi. Psiha je tu bitna i mislim da smo se tu vratili, tako da mislim da su svi odmorni. I Sveta Marković koji je odigrao 90 minuta, i Urošević. Vidjećemo na treningu, ali po njihovoj priči vidim da su spremni. Kvinsi nije trenirao sa ekipom. Vjerovatno će biti u kombinaciji, da li od početka ili ne, vidjećemo danas."

Nica je ove sezone odlične rezultate bilježila samo u gostima, dok je na domaćem terenu bilježila poraze. Ali Petrić ne vjeruje da to treba mnogo da utiče na Partizan.

"Nisam to primijetio da igraju drugačiji na strani ili kod kuće. Oni igraju isto. Ali su definitivno krenuli slabije nego prošle godine. Ako ste ispratili, i njima je dosta igrača otišlo i došlo. Možda i trener tu luta sa nekom postavkom. U jednom trenutku su igrali sa tri pozadi, poslednje dvije utakmice su igrali 4-4-2. Kad su igrali sa tri pozadi, igrali su protiv Monaka. Na nama je da se odlučimo gdje ćemo stajati na terenu, da li ćemo ih napasti, biti možda u srednjem bloku ili se čak spustiti nazad. Ne znam da li Šmajhel brani u ovim evropskim utakmicama, moguće da brani drugi gol. To je bilo protiv Kelna, pa je moguće", rekao je Petrić pa potom poručio Fuseniju Dijabateu šta očekuje od njega na meču protiv "njegovih" Francuza.

"Očekujem od Dijabatea da ovo što pruža u posljednje vrijeme, da ponovi i da bude još konkretniji. Siguran sam da igrači koji ga gledaju, da ga se plaše, i da on to treba da iskoristi. Pogotovo što se igrači protiv njega kad se brane stalno idu unazad, to očigledno znači da se plaše njega, ne napadaju ga ranije. Mislim da on sve to može. Ako sutra pobijedimo, blizu smo proljeća. Nadam se da su igrači svjesni toga. Nije problem ni da se pobijedi, izgubi ili odigra neriješeno, ali volio bih da pobijedimo."

Partizanova grupa u Konferencijskoj ligi čini se dosta ujednačenom.

"Koja je najjača ekipa? Keln i Nica su za nijansu favoriti ispred Partizana. Pokazali su to u prvom meču. To što je Đelmaš rekao da možda menjaju tim je moguće, ali svi igrači koji izađu na teren neće igrati pod ručnom, već će dati maksimum. Oni imaju 20 igrača sličnog kvaliteta. Te priče da li će igrati slabije u Evropi... Svima te utakmice donose dobru priču. Ne treba to nas da opterećuje. Sutra je '11 na 11' što bi pokojni Paunović rekao. Vlada Ivić mi je stvarno rekao da su u oba meča protiv njih imali problema. Može da se Nica poredi sa klubovima iz Premijer lige koji igraju na taj način. Da pominjem neke ekipe, nećemo da širimo. Ono što sam pričao za Slovacko, to se vidjelo da igraju kao Čempionšip, sa dugim loptama na visoke igrače. Sutra će biti zanimljiva utakmica, a mi ćemo morati par zadataka da dobro odradimo", poručio je Gordan Petrić.