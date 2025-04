"Luka Modrić je najbolji u istoriji fudbala": Novinar Marke objasnio zašto mu nema ravnog

Luka Modrić uradio je što niko nikad nije, smatra novinar čuvenog španskog lista.

Izvor: EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

"Luka Modrić je najbolji vezista u istoriji fudbala", napisao je novinar Marke Huan Ignjasio Garsija Očoa u autorskom tekstu o hrvatskom asu i osvajaču Zlatne lopte.

"Nijedan vezista nije uspio da ostane u elitnom klubu kao što je Real Madrid toliko dugo da i sa 39 godina donosi prevagu. Mnogi veliki igrači, poput Ćavija i Inijeste, u takvoj situaciji su napustili evropski fudbal prije nego što su ušli u te godine. Sa druge strane, Modrić nastavlja da se takmiči na najvišem nivou, u jednom od najboljih timova na svijetu", naveo je on.

Modrić će u septembru napuniti 40 godina, a ove sezone je kao kapiten Reala već nastupio 46 puta za "kraljevski klub", uz četiri gola i sedam asistencija. Između ostalog, postigao je u 2025. jedan od najljepših golova u karijeri. Član najvećeg kluba na svijetu je od avgusta 2012, kada je stigao iz Totenhema i u belom dresu je osvojio šest puta Ligu šampiona.

"Kada dođemo do trofeja, šest Liga šampiona su neoborivi argument. Nijedan vezista nije uspio da toliko ostvari u najzahtjevnijem takmičenju u klupskom fudbalu. I nikad nije bio u drugom planu, bio je sve vrijeme glavni akter".

"On nije tu zbog svoje prošlosti, već zbog sadašnjosti"

Na tom mjestu, on je naglasio još jedno veliko Modrićevo dostignuće iz 2018. godine, kada je predvodio Hrvatsku do finala Svjetskog prvenstva u Rusiji.

"Povrh svega, 2018. godine osvojio je Zlatnu loptu i to ga ističe jer je jedini 'čisti' vezista koji je u posljednjih 30 godina dobio to priznanje, nadmašivši Lea Mesija i Kristijana Ronalda te sezone. To je jasan odraz njegovog ličnog uticaja na svjetski fudbal. Čak i danas, sa 39 godina, ostaje suštinski važan za Real Madrid".

Za kraj, Španac je iznio važan zaključak.

"Modrić nije igrač koji ostaje u klubu zbog svoje prošlosti, već zato što ima kvalitet da se takmiči sa najboljima".