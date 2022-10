Dejan Stanković pričao je o raznim temama poslije remija sa Bolonjom.

Izvor: EPA/SERENA CAMPANINI/ANSA

Dejan Stanković imao je novi debi u Seriji A, ovog puta u ulozi trenera Sampdorije. U prvoj utakmici u italijanskom šampionatu remizirao je sa Bolonjom (1:1). Imaće za čim da žali, pošto je mogao da upiše i sva tri boda, ali su njegovi izabranici u samoj završnici propustili izgledne šanse. Uprkos tome što nije pobijedio, bio je zadovoljan prikazanim i uvjeren je da će u nastavku sezone uspjeti da ostvari glavni cilj, a to je opstanak u najjačem takmičenju u Italiji.

Njegov povratak izazvao je ogromnu pažnju mnogih na Apeninima, posebno tamošnjih medija. Sa velikom pažnjom pratilo se sve što radi nekadašnji strateg Crvene zvezde. Situacija pred početak meča i njegov zagrljaj sa bivšim saigračem Tijagom Motom, sadašnjim trenerom Bolonje, postao je viralan na društvenim mrežama.

"Tijago je bio moj saigrač u hiljadama bitki koje smo vodili. Bili smo srećni zajedno u Interu i veoma ga poštujem, želim mu sve najbolje", rekao je Stanković poslije utakmice.

Radio je Srbin već u Italiji, ali kao pomoćni trener u Udinezeu. Sada je prvi put šef stručnog štaba. Uporedio je očekivanja koja ima tamo u odnosu na ona koja su bila na "Marakani".

"Privilegija je raditi u Seriji A. Zaista, smatram da je ovo privilegija i velika sreća za mene. U fudbalu, kao i u životu, morate da imate ciljeve. Ako je u Zvezdi cilj bila titula, ovdje je opstanak i ako to uspijem sa ovim momcima biće još bolje. Došao sam u Sampdoriju jer je ovo važan klub."

Vidi opis U Zvezdi je cilj bio titula, ovdje je opstanak! Deki pričao o zagrljaju, pa o Murinju: Naučili su me kako da pobjeđujem! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA/SERENA CAMPANINI/ANSA Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Profimedia/Unione Calcio Sampdoria Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Twitter/SerieA_EN/printscreen Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Instagram/sampdoria/printscreen Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Fudbalski savez Srbije Br. slika: 7 7 / 7

U narednom kolu igra protiv Rome koju vodi jedan od njegovih mentora Žoze Murinjo. Uslijedilo je pitanje upravo o tome, šta je uzimao od trenera sa kojima je radio.

"Od svakog od njih sam se trudio da naučim nešto i da uzmem one dobre stvari. Naučili su me kako da pobjeđujem. Nisam ovdje da bih naučio igrača od 30 godina kako da igra fudbal, treneri sa kojima sam radio naučili su me kako da pobjeđujem, šta znači žrtva, ponos, organizacija. Ako je igra lepršava i lijepa uz sve to super, ali to nije prvi cilj."

Otkrio je i kako je izgledao razgovor sa igračima u pauzi između dva dijela.

"Na poluvremenu sam rekao momcima da je u redu što smo primili gol, očekivali smo to, da to znači da moramo da napadamo više i da budemo odlučniji sa većom željom. Igrali smo dobro u drugom dijelu, dobro smo reagovali na promjenu sistema, što je moj način gledanja fudbala. Vidim svjetlo na kraju ovog tunela. Pokušaću da budem blizak sa igračima, da razgovaramo o svemu. Nisam tip trenera koji može da bude miran pored aut linije, želim da budem dio svega, da budem sa igračima. Moramo da budemo bolji fizički, radićemo na tome najviše na treninzima."

Prethodni trener Marko Đampaolo forsirao je drugačiji stil igre, gradio je napade iz odbrane, dodavanjima, Stanković je tražio nešto drugo, zahtijevao je od golmana Audera da ispucava loptu na protivničku polovinu.

"Prvi cilj je da vratim ovim igračima vjeru u sebe. Dok ne budemo u 'mirnim vodama', tako da kontrolišemo igru, ne želim da rizikujem ništa takvim dodavanjima. Možemo da igramo mnogo bolje, ali sam imao samo dan da radim sa ovom grupom ljudi. Imaćemo više vremena sada za rad i treninge. Izabraću najboljih 11 za sljedeći meč na osnovu toga", zaključio je Stanković.