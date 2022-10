Haland "melje", ali da li će ikad stići Ronalda? Dao je tri puta više golova u njegovim godinama, a onda dolazi caka...

Kristijano Ronaldo drži rekord po broju postignutih golova i djeluje da samo Lionel Mesi može da ga sruši, ali ako ovako nastavi Erling Haland - sve se mijenja.

Erling Haland demonstrira silu u Mančester sitiju ove sezone. Nevjerovatni napadač iz Norveške, čija je ishrana vrlo neobična, postigao je već 20 golova u prvih 13 nastupa za "građane" i time je pokazao da će oboriti mnoge rekorde do kraja karijere... Tako je sa 22 godine već stigao do nevjerovatnih 155 klupskih golova, ali čak ni to nije garancija da će nadmašiti Kristijana Ronalda, mada može da pokuša.