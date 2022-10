Zaboravite na 450.000€ nedjeljno: Ovo je njegova prava plata!

Mančester siti na primanja Erlinga Holanda troši daleko veći novac nego što se isprva mislilo.

Erling Holand je mašina za davanje golova. To smo znali dok je bio u Salcburgu, to smo znali i kada je prešao u Borusiju Dortmund. Sada kada je postao zvijezda Mančester sitija, nevjerovatni Norvežanin je svoj učinak doveo do novih nevjerovatnih visina zbog čega je preko 400.000 ljudi potpisalo peticiju da ga Premijer liga izbaci iz takmičenja.