Izbacite Halanda iz Premijer lige! Navijači pokrenuli peticiju, stiglo preko 400.000 potpisa: "On je robot"

Partije koje pruža norveški napadač izgleda su razljutile pojedince.

Izvor: Profimedia

Izbacite Erlinga Halanda iz Premijer lige, on je robot! To je naziv peticije koju su navijači pokrenuli u Velikoj Britaniji i traže da se norveškom napadaču zabrani da nastavi da igra za Mančester siti u jednoj od najjačih liga na svijetu. Da stvari budu interesantnije već je stiglo preko 400.000 potpisa i ta brojka izvjesno će nastaviti da raste u narednim danima.

S obzirom na momenat kada je pokrenuta peticija sumnja se da su to uradile pristalice Mančester junajteda, pošto im je Norvežanin u gradskom derbiju nedavno dao tri gola u ubejdljivoj pobedi tima Pepa Gvardiole (6:3). Mada, nije isključeno ni da je to uradio i navijač nekog od drugih timova, pošto je Haland na 12 utakmica dao 19 golova u svim takmičenjima, od čega 14 u Premijer ligi i pet u Ligi šampiona.

Njegove fenomenalne partije oduševljavaju mnoge širom svijeta. Protiv Kopenhagena je dao dva gola, pa ga je Gvardiola izveo na poluvremenu kako bi ga odmorio za mečeve koji slijede.

"Nikada nisam vidio nešto slično u životu, on je uvijek tamo gde treba. Golman mi je doviknuo nešto, rekao mi je 'On nije ljudsko biće', na to sam mu odgovorio 'Zar meni to govoriš'. Nadam se da će ostati u ovakvoj formi", rekao je Griliš poslije meča sa danskim timom. Možda su navijači u pravu, možda je stvarno robot...