Kako zaustaviti Halanda? Čuveni defanzivac ima rješenje! Holanđanin savjetuje trenere: "Morate to da izbjegnete"

Čuveni defanzivac Jap Stam ima prijedlog za čuvanje Norvežanina

Erling Braut Haland je nezaustavljiv, trese mreže kao od šale, niko ne zna kako da ga zaustavi. Jap Stam, legendarni holandski defanzivac, ima prijedlog za timove. Vjeruje da zna način na koji može da se spriječi fenomenalni norveški napadač i čovjek koji je dao čak 19 golova na 12 utakmica. On je iznio prijedlog koji će drugi treneri vjerovatno pročitati, možda čak i probati da iskoriste prilikom pravljenja taktike za Mančester siti.

Fenomenalni centarfor dao je 14 golova u Premijer ligi, pet u Ligi šampiona, u derbiju je Mančester junajtedu dao tri gola (6:3), a Holanđanin je dao savjet timovima koji tek treba da igraju protiv njega i sastava Pepa Gvardiole.

"Čim oni dobiju loptu, morate da ih napadnete na njihovoj polovini, ali u isto vrijeme morate da pazite da je neko baš blizu Halanda i da probate na taj način da ga isključite iz igre. Isto važi i kada izgubite loptu, neko mora da bude blizu, on ne smije da je dobije", počeo je Stam sa objašnjenjem.

S obzirom na dosta iskustva koje ima kao igrač, kako u klupskom, tako i reprezentativnom fudbalu, dao je i neke zanimljive detalje.

"Iz ličnog iskustva mogu da kažem, ako igrate sa visokom linijom onda morate konstantno da budete agresivni na njemu. Jedan štoper mora stalno da mu bude blizu, drugi mora da pazi da lopta ne dođe do njega. Timovi sada mijenjaju defanzivni pristup i stil kada igraju protiv njega, jer je velika prijetnja. Vidim da neki spominju i da bi jedan od veznih igrača trebalo da bude ispred Erlinga i da spriječi da lopta dođe do njega. Po meni, ne smijete da dozvolite da budete u situaciji jedan na jedan sa njim, to mora da se izbjegne", ističe Stam.

Čuveni štoper imao je dugu i uspješnu karijeru. Počeo je u domovini, igroa za Zvole, Kambur, Viljem drugi, pa je otišao u PSV. Odatle je prešao u Mančester junajted, pa je otišao u Italiju i igrao za Lacio i Milan, a karijeru je završio u Ajaksu. Za reprezentaciju Holandije odigrao je 67 mečeva. Oprobao se i kao trener, mada tu nije bio pretjerano uspješan. Bio je prvo u Zvoleu, pa u mladom timu Ajaksa, onda u Redingu, pa je vodio Zvole i Fejenord, posljednji klub bio mu je američki Sinsinati, a trenutno je bez anganžmana.

