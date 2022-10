Zvezda nema centarfora, Pešić nije taj kalibar! Bogdanović udario i po Kulibaliju: Mene bi bilo sramota...

Rade Bogdanović je bez dlake na jeziku komentarisao poraz Crvene zvezde u Ligi Evrope kojim su šanse za prolaz dalje drastično smanjene.

Izvor: RTS/Screenshot

Crvena zvezda je za sedam dana drastično pokvarila utisak. Sve ono što je bilo dobro u Beogradu protiv Ferencvaroša, nestalo je u revanšu u Budimpešti gdje je domaći tim zasluženo došao do pobjede 2:1. Zbog brojnih grešaka koje su Zvezdi umanjile šansu da nastavi takmičenje u Evropi tokom proljeća, burno je reagovao trener Miloš Milojević koji je razumljivo "naribao" igrače, dok ih nije štedio ni proslavljeni jugoslovenski fudbaler Rade Bogdanović.

Nekadašnji igrač Željezničara, Atletiko Madrida, Verdera i još nekoliko klubova kao stručni konsultant je pratio meč, a ono što mu je najviše zasmetalo u igri Crvene zvezde je da im nedostaje pravi golgeter.

"Evidentno je da Zvezdi godinama fali centarfor. Pričam stalno ne bi li neko čuo da kupi igrača, kupuju, ali... Oslanjaju se na naše domaće igrače ili naše internacionalce. Oni ne mogu da prenesu težište igre na protivničku polovinu, nemaju zavšnicu. Pešić je dugo igrao u inostranstvu, ali nije kalibar centarfora koji treba Zvezdi. Gobeljić je bio najagilniji, ali nema kome da centrira. Mora centarfor da bude tu, da je to poluga uz veznjaka i golmana. Oni nemaju centarfora, to je najveći problem", rekao je Bogdanović u poluvremenu utakmice na kojoj će samo minut kasnije Pešić postići gol, ali neregularan - pošto se koristio rukom kako bi kontrolisao loptu u pripremi udarca.

Zbog tog poteza Bogdanović ga je na kraju utakmice javno pohvalio na RTS, ali je potom kritikovao Pešićevog zamjenika koji nije ni bio u Budimpešti zbog povrede. Kalifa Kulibali je iznenada stigao poslije odlaska Ohija i Pavkova, ali za sada nije pokazao gotovo ništa u dresu Crvene zvezde.

"Zvezda je danas izgubila, ali to je logičan slijed događaja još od juna i samih kvalicikacija za Ligu šampiona, smjene trenera... Po meni nisu dobro odradili ljetni prelazni rok. U boj pravi za Ligu šampiona se ne ide bez centarfora. Kupili su centarfora, mene bi bilo sramota prošetati beogradskom kaldrom da kupim onog Kulibalija u 31. godini. Izgubila je Zvezda, pobijediće drugi put, vidjećemo da li će dočekati proljeće u Evropi - dosta teško na ovu igru, ali... Najvažnije je da je Srbija večeras dobila pravog pravcatog fudbalera, možda budućeg idola, malog Stefana Mitrovića. Ovaj momak, ako ga zdravlje bude poslužilo na tehniku, mladost i brzinu - to će biti dobro", sipao je Bogdanović pohvale na račun mladog fudbalera koji je pretrčao gotovo 70 metara kako bi postigao izjednačujući gol na stadionu Ferencvaroša, ali i to je bilo malo.

