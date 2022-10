"Možda je kasno za mene da budem trener!" Petrić preporodio Partizan, pa šokirao izjavom: Imam 53 godine...

Stručnjak pod čijom komandom Partizan igra mnogo bolje nego na početku sezone skeptičan je zbog jedne stvari.

Izvor: MN PRESS

Dolazak Gordana Petrića na klupu Partizana potpuno je promenio sezonu crno-bijelih. Nakon mučenja u uvodnim kolima srpskog šampionata i evropskih kvalifikacija, tim iz Humsko sada "gazi" pod komandom nekadašnjeg štopera koji je nakon odigranog derbija u 15. kolu Superlige gostovao na televiziji "Arena sport".

Tokom emisije koja je sumirala prethodno kolo Superlige Srbije, trener Partizana pričao je o svom mandatu na klupi crno-bijelih, promjenama koje je napravio, igraču koji se kod njega ustalio u timu, očekivanjima od nastavka sezone. Na kraju i o boljem Partizanu koji ćemo gledati nakon priprema.

Već na samom početku Petrić je istakao razliku između njega i perioda prije njegovog dolaska u klub. Dopustio je igračima da budu kreativniji, ali uz jasne granice šta ne smije da se radi na terenu.

"Tražim od igrača da pruže maksimum, ali da ne rade ono što ne znaju. Vrlo je bitan za sve to i kvalitet igrača. Partizan ima izuzetno kvalitetne igrače. Ja ih puštam da koriste maštu i to je iz utakmice u utakmicu išlo sve bolje. Crvena linija je da znaju da ne mogu da se igraju u kaznenom prostoru, da izbace tu loptu. Crvena linija je i da napadači budu konkretni, a ne da se igraju. Ja nisam imao nijedan problem sa tim, niti sa ponašanjem igrača", rekao je Gordan Petrić.

Možda i najveći napredak pod komandom Gordana Petrića primijetan je kod Kristijana Belića, mladog fudbalera koji je stigao u klub nakon što u Čukaričkom nije uspijevao da se izbori za mjesto startera. Sada je situacija potpuno drugačija - njegova agresivnost se kontroliše, a on igra sve bolje.

"Belić je kod mene počeo da igra redovno i tada su mnogi sumnjali u njegov kvalitet. Sa njim sam poslije crvenog kartona u Češkoj pričao kao roditelj, pedagog i trener. Iskustvom će on ublažiti agresivnost, ali i sada je izuzetno bitan za našu igru. On je igrač koji oduzme najviše lopti. Pomenuo sam mu kako je Rino Gatuzo došao u Rendžers gdje je i pored agresivne lige redovno dobijao žute kartone. Poslije je u Milanu pokazao da može da igra. I Belić će to ublažiti", otkrio je trener Partizana.

Navijačima Partizana bilo je iznenađenje kada je na klupu sjeo Gordan Petrić i većina njih nije očekivala da će on ovako preporoditi ekipu. Razlog za to donekle je bio i njegov CV, jer Petrić nije vodio velike klubove karijeru. Razlog za to je, ipak, papirologija...

"Sve što sam ja do sada radio u drugoligaškim klubovima bilo je zbog A licence. Rad u manjim klubovima dao mi je slobodu da griješim. Ja u tim klubovima, u tim ligama, sa tim igračima, imao sam greške. Da li ću ja nastaviti ovim ritmom i da li ću se posvetiti ovome, vidjećemo. Imam 53 godine, možda je za mene kasno da se bavim ovim poslom", zaključio je Gordan Petrić.

Zbog Svjetskog prvenstva u neobičnom terminu klubovi će imati mnogo više vremena da se pripreme za proljećni dio. Petrić najavljuje bolji Partizan, a uz poseban osvrt na ulogu koju će tokom šest nedjelja priprema imati mladi Samed Baždar, jedan od zaloga za budućnost.

"Imaćemo pripreme šest nedjelja, što ranije nije bilo, i to će nam mnogo donijeti. Partizan će sigurno biti bolji poslije toga", rekao je trener crno-bijelih i najavio prelazni rok:

"Ivica Kralj ima sve informacije o igračkom kadru, ko može da ide, ko ne može da ide. On mora da nam najavi koliki budžet imamo za dovođenje igrača. Što se tiče pozicija, ovo što mi imamo u klubu je dovoljno da se izdrži. Ja nisam za to dovodimo igrače ako neko ne ode. I trener bi ušao u problematiku kad bi se duplirale pozicije. Možda će neko od njih imati ponudu nakon ovih igara i ja im želim sreću. Pripreme će pokazati prirodnu poziciju Sameda Baždara. Imaće četiri utakmice da se dokaže. Ja ga sad vidim kao špica, polu-špica... Nije tu samo Baždar, ima još talentovanih igrača. Situacija u klubu i u ligi je takva da ih ne možete prerano pustiti na teren."

Gdje Gordan Petrić vidi Partizan za godinu dana?

"Vidim Partizan u Humskoj 1, tamo gdje jeste. Da li će napredovati, sigurno hoće. Za godinu dana ćemo iti bolji. Protivnici počinju da se plaše nas, a ne mi njih. Pobjede moraju da budu rutina za fudbalski klub Partizan, gledam da moj Partizan bude surov. treba da uljepšavamo navijačima. Ne treba Zvezda da nas se plaši, svako nek duva u svoju čorbu", na kraju je rekao Gordan Petrić.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!