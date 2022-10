Poznati Italijan go na utakmici: Rešetao u Seriji A, sad je trener u drugoj ligi - ovako bodri voljeni tim!

Fantastična scena pokazuje njegovu strast prema sportu i fudbalu.

Izvor: Instagram/trollserieb/cielle99/printscreen

Oni koji detaljno prate fudbal na Apeninima dobro se sjećaju nekadašnjeg italijanskog golgetera Kristijana Lukarelija (47), napadača koji je svojevremeno rešetao protivničke mreže kao član Livorna, Lećea, Parme i drugih klubova. Ovaj snažni centralni napadač u penziji je od 2012. godine, ubrzo se posvetio i trenerskom poslu, ali mu je fudbal strast i kada ne igra njegova ekipa. Zapravo, često je na tribinama kluba koji stvarno voli!

Tako su se ovih dana u medijima pojavile fotografije legendarnog Lukarelija nastale na meču njegovog omiljenog kluba Livorna - a u tom gradu je i rođen - samo dan nakon što je on vodio sa klupe Ternanu, tim u kojem je zaposlen od 2020. godine. I dok je na klupi Ternane uljudan, pristojan i lijepo obučen, na tribini Livorna je zajedno sa najvatrenijim navijačima, go do pojasa! Ovako to izgleda:

Na njegovu sreću, ova dva kluba se ne takmiče u istim rangovima, pa Kristijano Lukareli ima vremena da uklopi obaveze i stigne da bude i trener i navijač. Ekipa na čijoj klupi sjedi pod njegovom komandom izborila je plasman u Seriju B prethodnog ljeta, dok je Livorno nakon brojnih finansijksih problema morao da krene od nule i trenutno se takmiči u Seriji D - četvrtom rangu fudbala u Italiji.

Inače, ljubav prema nižim ligama u porodici Lukareli nije ništa neobično. Kristijanov brat Alesandro, nekadašnji defanzivac, napravio je svojevremeno gest vrijedan divljenja. Na samom zalasku karijere predvodio je Parmu sa kapitenskom trakom oko ruke, a nakon bankrota i selidbe u Seriju D produžio se sebi karijeru, nastavio da igra poluprofesionalno i gledao kako se klub vraća do elitnog ranga u narednim godinama. Zbog toga su braća Lukareli omiljeni na terenima manjih italijanskih klubova.

