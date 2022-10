Nastavljena "sječa" trenera u Bundesligi: Šalke otpustio Kramera!

Klub iz Gelzekirhena posljednji u nizu bundesligaša koji su smijenili trenere.

Izvor: Sascha Steinbach/EPA

Novu sezonu njemačke Bundeslige u prvih deset kola obilježio je Union Berlin koji drži prveo mjesto na tabele, ali i smjene trenera.

Veliki broj klubova nije počeo sezonu kako se očekivalo pa su se mnogi odlučili na radikalna rješenja, tako da u posljednja dva mjeseca gledamo pravu “seču trenera” u Bundesligi.

Nakon Bohuma, Bajera iz Leverkuzena, Herte i Štutgarta na ovaj potez odlučio se i Šalke.

Klub iz Gelzekirhena prošle sezone izborio je povratak u Bundesligu, ali mu ne ide baš najbolje u elitnom rangu.

U prvih deset kola Šalke je upisao samo jednu pobjedu i čak šest poraza, a nakon debakla 0:3 protiv Hofenhajma kod kuće, uprava kluba odlučila je da otpusti trenera Franka Kramera.

"Nakon promocije u Bundesligi naš cilj je da obezbijedimo opstanak. Do nedavno smo vjerovali da stvari mogu da se prekokrenu sa postojećim stručnim štabom, ali smo došli do tačke kada moramo da mijenjamo. U narednih pet mečeva do Svjetskog prvenstva moramo da osvojimo bodove koji će nas dovesti u mnogo povoljniju poziciju pred drugi dio sezone", rekao je sportski director Šalkea, Roven Šreder.

"Zahvaljujemo se Franku Krameru na njegovom profesionalizmu i posvećenosti i želimo mu sve najbolje u budućnosti, kako privatno, tako i profesionalno", poručio je klub iz Gelzekirhena.