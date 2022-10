Debakl Zvezdinog evropskog rivala - trećeligaš ih izbacio iz Kupa!

Najuspješniji mađarski klub obrukao se na gostovanju trećeligašu iz sela nadomak Budimpešte, gdje je završio takmičenje u Kupu Mađarske.

Šokantan rezultat stiže iz mađarskog fudbala - šampion Ferencvaroš eliminisan je iz kupa! Od tima iz Budimpešte bolji je bio trećeligaš Ivanča, koji se tako izborio za nevjerovatan uspjeh, najveći u klupskoj istoriji. Oni će igrati među 16 najboljih timova u Kupu Mađarske, što neće biti slučaj sa Zvezdinim evropskim protivnikom.

Ekipa koja je u grupnoj fazi Lige Evrope već uspela da pobedi Trabzon, Monako i Crvenu zvezdu danas je doživjela debakl. Iako su na terenu bili gotovo svi igrači koje smo upoznali u dva meča srpskog i mađarskog predstavnika, trećeligaška ekipa bila je bolja i nakon produžetaka uspjela da eliminiše klub koji je do sada 24 puta osvajao ovaj trofej - posljednji put prošle sezone.

Golove za Ferencvaroš postigli su Zaharijasen i Rajan Mmae, ali je Ivanča imala odgovor na to. Dva puta su uspijevali da izjednače rezultat, a zatim i da stignu do pobede golom u 6. minutu prvog produžetka. Tako su stigli do senzacije o kojoj će danas, ali i narednih dana, pričati čitava fudbalska Evropa.

Inače, selo Ivanča nalazi se između Budimpešte i jezera Balaton, otprilike na pola puta. Po podacima iz prošle godine u ovom mjestu živi nešto manje od tri hilajde stanovnika, a klub domaće utakmice igra na stadionu koji može da primi 750 gledalaca. Fudbalski klub osnovan je davne 1920. godine i ovo mu je najveći uspjeh u istoriji.