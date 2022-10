Jednom sam oprostio Ronaldu, ali dvaput.. Oglasio se trener koji je izbacio Kristijana iz tima!

Novi menadžer Mančester junajteda istjerao Kristijana Ronalda iz tima bez obzira na to koliko je fudbaler popularan.

Kristijano Ronaldo je poslije napravljenog skandala na utakmici Mančester junajteda i Totenhema (2:0) izbačen iz tima i do ponedjeljka će trenirati sa rezervistima, a čovjek koji stoji iza ove odluke, menadžer Erik ten Hag, stao je pred medije uoči utakmice sa Čelsijem i dobro znao šta će biti prvo pitanje. Prvi je Ronaldov trener koji je odlučio da ga ovako kazni zbog nediscipline, a na konferenciji za medije potvrdio je da mu je prvi put oprostio, ali drugi...

"Ja sam menadžer Mančester junajteda i ja sam odgovoran za ponašanje svih i zato moramo da postavimo standarde, odredimo prave vrijednosti i ponašamo se u okviru njih. Mi smo tim. Poslije meča sa Rajom Valjekanom (na kom je Ronaldo odjurio u svlačionicu prim. aut.) rekao sam da je to nedopustivo, ali... To važi za sve, kada se desi drugi put prekršaj - moraju da dođu i posljedice. I to smo sada uradili", rekao je odlučni Ten Hag u obraćanju medijima i zamolio ih da se ova tema nakon 48 sati halabuke "arhivira", iako zna da to nije lako.

"Nedostajaće nam Kristijano Ronaldo protiv Čelsija, ali mislim da je to važno zbog mentaliteta čitavog tima. Postavio sam mu upozorenje na početku sezone i prekršio je ponovo pravila. Moramo da poštujemo postavljene standarde i oko toga nema nikakve rasprave", dodao je Erik ten Hag koji je rekao i da je pročitao saopštenje Kristijana Ronalda nakon odluke o odstranjivanju iz tima i da ga je potpuno razumeo.

Kristijano Ronaldo bi nakon svega u Junajtedu mogao da dobije i otkaz, odnosno razmišlja se o raskidu ugovora i prije januara koji je ocijenjen kao mjesec u kome bi dvije strane mogle da se rastanu jer tada počinje zimski prelazni rok. Takođe, dodajmo i to da je Ronaldo kažnjen sa milion funti, što su njegove tri nedeljne plate.