Mančester izbacio Ronalda iz tima! Portugalac napravio skandal, klub objavio saopštenje - ovo nikad nije doživio!

Mančester junajted donio drastičnu odluku o svojoj najvećoj zvijezdi poslije skandala na utakmici protiv Totenhema.

Izvor: Profimedia

Mančester junajted izbacio je Kristijana Ronalda iz ekipe za predstojeći derbi protiv Čelsija u subotu, jer je napravio skandal u toku utakmice protiv Totenhema. "Kristijano Ronaldo neće biti dio ekipe Mančester junajteda u subotu protiv Čelsija. Ostatak tima je potpuno usredsređen na taj susret", objavio je velikan sa Old Traforda.

Portugalski as prolazi kroz košmar u Mančester junajtedu ove sezone i u srijedu uveče potrudio se da košmar napravi ostalima. U noći velike pobjede protiv Totenhema, on je samoinicijativno napustio klupu i stadion, a sve nakon što je navodno odbio da uđe u igru. Zbog svega toga moraće na "hlađenje" i ostaje da se vidi do kada će biti van ekipe.

Od dolaska menadžera Erika Ten Haga ovog ljeta, Kristijano je postao rezerva i u toj ulozi se ne snalazi - na 12 utakmica dao je samo dva gola, u prošlom kolu je protiv Njukasla igrao 72 minuta pa bijesno reagovao na izmjenu, a sada je napravio novi skandal. "Time ću se baviti u četvrtak", najavio je Ten Hag odmah poslije utakmice i po svemu sudeći donio je oštru odluku - da udalji nezadovoljnu zvijezdu iz ekipe.

Kristijano je igrač Junajteda od ljeta 2021, kada su se obje strane nadale uspješnijoj saradnji. Iako je prošle sezone bio efikasan (dao 24 gola na 39 utakmica), ovog ljeta je navodno pokušavao da ode, ali je ipak bio prinuđen da ostane u timu i da zaigra u Ligi Evrope poslije skoro 20 godina u Ligi šampiona. U trenutnim okolnostima, teško je zamisliti da će ostati u istom klubu i nakon januarskog prelaznog roka, bez obzira na to što je ugovorom vezan za Junajted do 30. juna 2023.

