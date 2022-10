Dejan Stanković ga "precrtao", a sad je ponovo u crveno-bijelom!

Poznato lice je opet na "Marakani" - iskusni štoper se vratio.

Izvor: MN PRESS

Bivši štoper Crvene zvezde Miloš Degenek (28) vratio se na "Marakanu", gdje će trenirati sa ekipom Miloša Milojevića da bi ostao u formi za Svjetsko prvenstvo u Kataru (20. novembar - 18. decembar). On je trenutno igrač Kolumbusa, u koji je otišao iz Srbije prošle zime, a završio je sezonu prije plej-ofa, jer je njegov tim bio osmi na tabeli Istočne divizije.

"Sa doskorašnjim saigračima, u svom klubu, iskusni štoper je dočekan u sjajnoj atmosferi i sa puno podrške", objavila je Zvezde uz fotografije pouzdanog defanzivca koji je učestvovao u najvećim uspjesima crveno-bijelih u ovom vijeku. Sa njim u defanzivi, prvak Srbije plasirao se dva puta u grupnu fazu Lige šampiona pod vođstvom Vladana Milojevića. Ipak, kod Dejana Stankovića je vremenom gubio i izgubio povjerenje trenera, pa je prošle sezone promenio tim nakon što više nije bio u planovima tadašnjeg šefa struke crveno-bijelih.

Iako su navijači na društvenim mrežama pisali da je "I Srnić za početak došao na treninge Zvezde", pa se potom vratio u klub, Degenekova situacija je ipak drugačija. On je vezan ugovorom za Kolumbus do decembra 2023. godine i s obzirom na to da je standardan član startne postave američkog tima, teško je očekivati da bi u Ohaju pristali na raniji rastanak.

U međuvremenu, Degeneka za mjesec dana očekuje drugi Mundijal sa Australijom, jer je bio i dio sastava nacionalnog tima u Rusiji 2018, kada nije nastupio u grupnoj fazi. Na prošlom velikom takmičenju, Kupu Azije 2019, Degenek je bio standardan i u četvrtfinalu je nastupio u porazu od reprezentacije UAE 0:1. U tom meču napravio je grešku koju je napadač protivnika iskoristio i postavio konačan rezultat. Ipak, nakon toga je nastupio u 12 kvalifikacionih utakmica za Mundijal u Kataru i pomogao reprezentaciji da se vrati na Svjetsko prvenstvo.

Degenek je došao prvi put u Zvezdu 2018 i namjestio dva ključna gola u kvalifikacijama za LŠ protiv Red Bul Salcburga, pa je poslije kratke epizode u Al-Hilalu ponovo došao na "Marakanu" i u ljeto 2019. opet se kvalifikovao za najjače takmičenje.